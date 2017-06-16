Жители России стали делать меньше сбережений — Набиуллина
Москва, 16 июня, 2017, 15:26 — ИА Регнум. В настоящее время среди населения России наблюдается тенденция к снижению сбережений у граждан. Центробанк намерен отслеживать эту тенденцию и внимательно следить за ней. Об этом сегодня, 16 июня, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.
По ее словам, «восстановление потребления становится все заметнее. Население начинает реализовывать ранее отложенный спрос на товары длительного пользования, бытовую технику и автомобили».
Кроме того, «важно то, что домашние хозяйства увеличивают расходы преимущественно за счет текущих доходов, а не использования накопленных сбережений или кредита», — сказала Набиуллина.
«Но, вместе с тем, домашние хозяйства стали несколько меньше сберегать. Это видно, в том числе по динамике депозитов, прирост которых замедляется», — отметила она.
«В настоящее время эта тенденция естественна на фоне восстановительных процессов в экономике России. Мы будем внимательно ее отслеживать, учитывая возможные инфляционные риски», — подчеркнула глава ЦБ РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в апреле 2017 года жители России стали реже откладывать имеющиеся у них доходы по сравнению с апрелем 2016 года. В январе-апреле 2017 года российские семьи использовали 76,5% своих доходов на покупку товаров и услуг. При этом на сбережения у них уходило только 7,7% (годом ранее — 74,8% и 10,5% соответственно).
Добавим, реальные доходы населения России в апреле 2017 года снизились на 7,6% в годовом выражении, а за первый квартал 2017 года — на 2,2%. Снижение доходов населения отмечается три года подряд — за 2016 года падение составило в реальном выражении 5,9%, в 2015 — 3,2%, в 2014 — 0,7%.
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