Москва, 16 июня, 2017, 15:26 — ИА Регнум. В настоящее время среди населения России наблюдается тенденция к снижению сбережений у граждан. Центробанк намерен отслеживать эту тенденцию и внимательно следить за ней. Об этом сегодня, 16 июня, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По ее словам, «восстановление потребления становится все заметнее. Население начинает реализовывать ранее отложенный спрос на товары длительного пользования, бытовую технику и автомобили».

Кроме того, «важно то, что домашние хозяйства увеличивают расходы преимущественно за счет текущих доходов, а не использования накопленных сбережений или кредита», — сказала Набиуллина.

«Но, вместе с тем, домашние хозяйства стали несколько меньше сберегать. Это видно, в том числе по динамике депозитов, прирост которых замедляется», — отметила она.

«В настоящее время эта тенденция естественна на фоне восстановительных процессов в экономике России. Мы будем внимательно ее отслеживать, учитывая возможные инфляционные риски», — подчеркнула глава ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в апреле 2017 года жители России стали реже откладывать имеющиеся у них доходы по сравнению с апрелем 2016 года. В январе-апреле 2017 года российские семьи использовали 76,5% своих доходов на покупку товаров и услуг. При этом на сбережения у них уходило только 7,7% (годом ранее — 74,8% и 10,5% соответственно).

Добавим, реальные доходы населения России в апреле 2017 года снизились на 7,6% в годовом выражении, а за первый квартал 2017 года — на 2,2%. Снижение доходов населения отмечается три года подряд — за 2016 года падение составило в реальном выражении 5,9%, в 2015 — 3,2%, в 2014 — 0,7%.

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