Санкт-Петербург, 4 июля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 21 июня Временное правительство постановило выдавать всем служащим почтово-телеграфного ведомства с 1 апреля 1917 г. дополнительное вознаграждение по 60 руб. в месяц.

Аресты

Правительство постановило отпустить 25 млн руб. на выдачу ссуд металлургическим заводам южной и центральной России.

Временное правительство приняло законопроекты об Экономическом совете и Главном экономическом комитете, предложенные Съездом Советов.

Под председательством министра финансов Шингарева состоялось совещание по вопросу о положении промышленных предприятий, принадлежащих английским подданным в России. Решено взять их под государственный контроль.

Исполком Петроградского Совета, заслушав внеочередное заявление делегации из Екатеринослава о выводе оттуда 2 полков, решил просить Военное министерство приостановить свое постановление впредь до разрешения вопроса ВЦИК.

Заслушав внеочередное заявление об избиении социалистов участниками манифестации, организованной Военной лигой 21 июня, Исполком постановил делегировать 3 человек для расследования: была ли манифестация вооруженной и о случаях избиения. Довести до Штаба и Временного правительства сведения о происшедшем и то, что вопреки постановлению съезда Советов была допущена вооруженная демонстрация.

Всероссийский Съезд Советов заслушивает доклад финансово-экономической секции. Громан сообщает общую часть экономической резолюции. «Мы видали, что сейчас еще никто совершенно определенно не приступил к осуществлению программы, которая одна может предотвратить неминуемую катастрофу…» «До сих пор существует бесконечное количество — 42 органа, унаследованных от старого режима, которые регулируют хозяйственную жизнь»…

Далее Громан зачитывает резолюцию, которую в конце заседания Съезд принимает огромным большинством. Основные ее положения: Правительство не внесло существенных изменений в старую хозяйственную политику, основанную на хищничестве капиталистов. Необходимо нормирование цен всех важнейших продуктов и планомерное распределение их. Производство должно быть поставлено под контроль государства. Дело идет о предотвращении экономической катастрофы, что требует немедленного выполнения изложенной программы. Сопротивление промышленников должно быть сломлено, саботаж и локауты — встретить решительный отпор государства. Рабочие же организации должны в своих требованиях считаться с переживаемым кризисом.

Очереди

Череванин оглашает резолюцию по организации промышленности. Основные положения: для регулирования промышленности и распределения продуктов необходимо создать при Временном правительстве Экономический совет и Экономический комитет с преобладанием в их составе представителей демократии. Задачи Экономического совета заключаются в выработке системы мероприятий, направленных к планомерной организации хозяйства. Экономический комитет организуется для практического осуществления всех этих мероприятий.

Необходимо приступить к немедленному принудительному, государственному синдицированию и трестированию там, где это возможно по техническим условиям. Работа этих организаций должна вестись под контролем и по плану Центрального Экономического комитета.

Далее оглашается резолюция по продовольственному вопросу. Необходимо провести в жизнь хлебную монополию и сохранить твердые цены. Необходимо реорганизовать повсеместно продовольственные комитеты с усилением в них представительства организованной революционной демократии. Советы должны активно помогать этим организациям. Ослабление продовольственного кризиса возможно лишь при условии снабжения деревни предметами первой необходимости по твердым ценам, что возможно лишь при планомерном регулировании хозяйственной жизни.

Буковецкий предлагает резолюцию по финансовому вопросу. Правительство должно произвести ряд реформ в налоговой области, направленных к прекращению дальнейших выпусков бумажных денег. Опубликованные меры недостаточны, должен быть проведен в жизнь высокий единовременный поимущественный налог, необходимо уничтожить косвенные налоги и усилить наследственный, на предметы роскоши, на прирост ценностей. Необходимо переустройство приемочных и контрольных органов. Необходим созыв финансового совещания с преобладающим числом революционной демократии. Неотложной задачей для всех Советов является поддержка «займа свободы». Если заем свободы не даст достаточно средств, то необходим принудительный заем. Частные кредитные учреждения должны быть подчинены строгому контролю. Одни финансовые мероприятия, без планомерного регулирования всего хозяйства, не могут предохранить страну от финансовой катастрофы.

Все предложенные резолюции Съезд принимает огромным большинством. Васильев от имени большевиков предлагает резолюцию по этим же вопросам, которая Съездом отвергается.

Между выступавшими ораторами Съезд заслушивает сообщение о столкновении в Старом Петергофе, происшедшем между манифестировавшими в пользу наступления юнкерами и солдатами 3-го национального полка. Съезд делегирует на место для расследования 7 человек.

Троцкий пишет:

«21 июня юнкера в Петергофе проходили по улицам со знаменами и плакатами «Долой шпионов», «Да здравствуют Керенский и Брусилов». Сами юнкера, конечно, стояли за Брусилова. Солдаты 4-го батальона напали на юнкеров и помяли их, рассеяв демонстрацию. Наибольшую ненависть вызвал плакат в честь Керенского.»

Манифестация юнкеров

Деникин в воспоминаниях описывает ход наступления в эти дни:

«После трех дней затишья, на фронте 11-ой армии возобновился горячий бой, по обе стороны ж. д. линии, на фронте Баткув-Конюхи. К этому времени начался подход из резерва к угрожаемым участкам германских частей, и бой принял упорный, ожесточенный характер. 11-я армия овладела рядом укрепленных линий, неся, однако, тяжелые потери; местами окопы, после горячих схваток, переходили из рук в руки; требовалось новое большое напряжение, чтобы сломить упорство усилившегося и оправившегося противника…

Этим боем, по существу, закончилась наступательная операция 7-й и 11-й армий. Порыв исчез, началось нудное стояние на позиции, оживлявшееся лишь местными боями, контратаками австро-германцев и артиллерийским огнем «переменного напряжения».

1-й пулеметный полк на общем собрании принял резолюцию:

«Оставляя в силе свое постановление о посылке на фронт 10 команд в кратчайший срок: 1) Уведомить Исполнительный Комитет, что в дальнейшем мы будем посылать команды на фронт только тогда, когда война будет носить революционный характер, который возможен только при устранении власти капиталистов и переходе ее в руки демократии в лице Всероссийского Совета. 2) Если будут угрожать нашему и другим революционным полкам раскассированием даже путем применения вооруженной силы, то в ответ на это мы не остановимся также перед раскассированием вооруженной силой Временного правительства и других организаций, его поддерживающих. 3) Поручить нашим товарищам делегатам с фронта заявить на фронте от нашего имени следующее: пусть они, солдаты на фронте, требуют вместе с нами перехода власти в руки народа, и когда мы этого добьемся, то тогда поддержки и пополнения просить от нас не придется, тогда она явится сама».

«Речь» сообщает, что по инициативе Военной лиги в Петрограде состоялась манифестация. Днем у Казанского собора собралась публика. Священники отслужили молебен о даровании войскам победы, и манифестанты отправились к зданию военного штаба, где их приветствовал генерал Половцев, а потом к союзным посольствам.

20 и 21 июня происходили манифестации солдат 40 лет и старше, отпущенных на полевые работы и теперь возвращаемых обратно. Цель манифестаций — добиться оставления до полного окончания земледельческих работ, включая и уборку хлеба. В шествии участвовало 50 рот, 10 тыс. человек. На плакатах надписи: «Просили засеять хлеба побольше, так дайте же его убрать» и т. д. Оба дня сорокалетние манифестировали по Невскому, а затем направлялись к Всероссийскому Съезду Советов.

«Правда» печатает протест ЦК социал-демократии Латышского края по поводу использования войск против рабочих и безземельных крестьян.

«Почти в каждое имение, особенно в Валкском уезде, посланы отряды солдат, от 3 до 15 чел., с офицером во главе, которые вмешиваются в собрания рабочих, препятствуют их экономической борьбе в пользу помещиков и заставляют их работать без отдыха в пользу барина, стесняют безземельных и малоземельных и т. д».

Латыш

Из «Новой Жизни»: на Путиловском заводе на почве экономических требований назревает забастовка. Некоторые мастерские уже бастуют.

На Соединенном заседании Исполкомов Московских Советов обсуждался вопрос о наступлении и 52 голосами против 24 принята резолюция о его поддержке, предложенная меньшевиками.

«Русские Ведомости» пишут: организационный комитет бюро снабжения в Москве избрал комиссию из представителей общества фабрикантов и заводчиков, Московского Совета и профсоюза текстильщиков для обследования вопроса о закрытии текстильных фабрик. Пока комиссия вынесла постановление не закрывать текстильные фабрики до последней возможности. В случае, если все же фабрика закрывается, то владельцы обязаны полностью выплачивать заработок рабочим до результатов обследования ее комиссией.

В Москве началась забастовка 8 тыс. рабочих биржевых артелей. Забастовка грозит приостановкой почты, разгрузки продовольствия и т. д.

В Нижнем Новгороде забастовали рабочие и служащие Сормовских заводов. Бастует около 20 тыс. рабочих.

Финансовая комиссия финляндского Сейма отклонила законопроект о русском валютном займе.

Открылась Всероссийская конференция профессиональных союзов. На конференции присутствовали с решающими голосами 211 делегатов. В огромном большинстве делегаты посланы Центральным Бюро. Выборы производились не по пропорциональной системе, а крупные и мелкие союзы посылали одинаковое число делегатов. Так, Киевское Центральное Бюро, объединяющее 76 000 рабочих, и Тульское, объединяющее 25 000 членов союзов, послали по 2 делегата.

В партийном отношении на конференции присутствовало: большевиков 73, меньшевиков 36, эсеров 25, внефракционных социал-демократов 31, беспартийных 17, бундовцев 11, меньшевиков интернационалистов 6. Конференция сразу же разделилась на 2 части. С одной стороны, 83—85 большевиков с интернационалистами, остальные же члены съезда голосовали за меньшевиков и эсеров.

Выступавший с приветствием Скобелев указал, что стачечная борьба часто выливается в уродливые хаотические формы. С приветствием от ЦК большевиков выступил Милютин. Он заявил, что в настоящий момент, когда буржуазия не брезгует никакими средствами и мечтает измором, саботажем, локаутами разбить революцию, перед профсоюзами встают задачи борьбы с империализмом путем организации производства и рабочего контроля.

Выступление профсоюзов

Докладчик по вопросу о задачах профсоюзов Гриневич (меньшевик), отметив, что главной задачей является руководство экономической борьбой пролетариата, что испытанным средством в этой борьбе является стачка, подчеркнул, что профсоюзы не должны каждый конфликт разрешать стачкой, а, наоборот, стремиться предотвращать стачки посредством примирительных камер и установления прочных коллективных договоров. Далее он подчеркнул значение крупных стачечных фондов, отказ от захвата отдельных заводов, посылка представителей от профсоюзов в правительственные органы регулирования, поддержка деятельности Совета, выбор в Учредительное Собрание социалистов и т. д.

Милютин указал, что докладчик лишь повторяет старые общие места, что он предлагает профсоюзам заниматься политикой «государственного социализма», совершенно не дает указаний на ту самодеятельность масс на заводах, которая одна сейчас спасает Россию от промышленной разрухи, и т. д. С возражениями против доклада выступили еще 2 члена конференции.

На съезде трудовой группы объявляется об объединении трудовиков с народными социалистами. Съезд посылает приветственную телеграмму Керенскому, где выражает радость по поводу наступления. Приветственная телеграмма посылается также Брешко-Брешковской.

«Маленькая Газета» огромными буквами печатает:

«Ленин должен быть арестован и над действиями его организации, занесшей нож над спиной нашей армии, начато следствие».

«Правда» в ответ печатает фельетон Демьяна Бедного.