Ростов-на-Дону, 16 июня, 2017, 14:37 — ИА Регнум.

В администрации Ростова-на-Дону приняты очередные кадровые решения. Так, по сообщению интернет-изданий города-миллионника, Игорь Репьевпокинул кабинет главного архитектора Ростова-на-Дону. Уточняется, что полномочия чиновник сложил добровольно.

ИА REGNUM Здание Ростовской-на-Дону городской думы

Как передает ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта городской администрации, исполняет обязанности директора департаментадиректора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону Оксана Хныкова.

Напомним, сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев принял очередные кадровые решения, согласно которым главным архитектором областного центра стал Игорь Репьев. Это произошло 3 мая.

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Об Игоре Репьеве известно, что с 2006 по 2013 годы он трудился на посту главного архитектора Азова, затем замещал должности в департаменте архитектуры и градостроительства донской столицы, затем руководил Персональной творческой архитектурной мастерской регионального отделения «Союза архитекторов России».

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В администрации Ростова-на-Дону стала вакантной очередная должность

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновничий аппарат в администрации донской столицы с ноября 2016 года обновлён полностью. Этот процесс начался с приходом Виталия Кушнарева, который возглавил администрацию Ростова-на-Дону по единогласному решению депутатов муниципальной думы. Большинство руководителей ушли со своих постов по собственному желанию.

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