Санкт-Петербург, 16 июня, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Владимир Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Андрей Пронин ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

«Да, посетит», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, матч открытия Кубка конфедераций состоится 17 июня в Санкт-Петербурге. В нем встретятся сборные России и Новой Зеландии.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч открытия турнира между сборными России и Новой Зеландии состоится в субботу в Санкт-Петербурге.

Матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. Сборная России сыграет в групповом турнире с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.