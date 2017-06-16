Путин посетит матч, открывающий Кубок конфедераций
Санкт-Петербург, 16 июня, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Владимир Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Стадион «Санкт-Петербург Арена»
«Да, посетит», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Напомним, матч открытия Кубка конфедераций состоится 17 июня в Санкт-Петербурге. В нем встретятся сборные России и Новой Зеландии.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч открытия турнира между сборными России и Новой Зеландии состоится в субботу в Санкт-Петербурге.
Матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. Сборная России сыграет в групповом турнире с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.