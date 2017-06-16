Сочи, Краснодарский край, 16 июня, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Город-курорт Сочи готов к приёму матчей Кубка Конфедераций, который стартует завтра, 17 июня. Правопорядок в Олимпийской столице на время футбольного турнира будут обеспечивать более восьми тысяч человек. Среди них — сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и представители частных охранных предприятий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Admkrai.krasnodar.ru Болельщики

Как заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, «всё будет организовано так, чтобы туристы и болельщики не мешали друг другу».

«При подготовке к матчам Кубка Конфедераций мы максимально развели маршруты футбольных болельщиков и отдыхающих», — отметил глава региона.

Так, часть болельщиков поселится непосредственно в Олимпийской деревне, в шаговой доступности от стадиона «Фишт», где пройдут матчи турнира. Также любители футбола смогут доехать до арены на бесплатных поездах, которые будут курсировать с интервалом от десяти минут до получаса. Кроме того, для перевозки болельщиков задействуют 60 новых пассажирских автобусов.

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По словам губернатора, все отели и гостиницы Сочи, где смогут остановиться болельщики, полностью классифицированы. Это порядка двух тысяч объектов общей вместимостью 75 тысяч номеров.

Готов к приёму гостей и болельщиков и международный аэропорт олимпийской столицы. Уже 15 июня сочинский авиаузел обслужил футбольные сборные Германии и Австралии, которые прибыли из Франкфурта и Москвы. А 19 июня аэропорт примет сборные команды Новой Зеландии и Мексики, 23 июня в Сочи прилетит команда Камеруна.

Напомним, матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе «Фишт» состоится четыре игры, в том числе полуфинал. Первая — уже 19 июня — на поле сборная Германии встретится в группе B с командами Австралии. Всего в турнире примут участие восемь сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии.

Аналитики уже дают свои прогнозы. Проанализировав потенциал каждой сборной, эксперты считают главным фаворитом турнира сборную Германии, даже при том, что на Кубке сыграет их резервный состав, сообщает интернет-ресурс Соnfederationscup.net. Главный тренер немецкой сборной, Йоахим Лёв, решил не отправлять на турнир главных звезд сборной Германии, российские болельщики не увидят на поле ни Нойера, ни Хуммельса, ни Мюллера, ни Крооса, ни Озила. Победа сборной Новой Зеландии оценивается коэффициентом 500.

Добавим, что сборная Германии — действующий чемпион мира в третий раз принимает участие в Кубке Конфедераций. В 1999 году сборная Германии не смогла выйти из группы, в 2005 году — заняла третье место. На сегодня немцы занимают первое место в группе C, имея в активе 18 очков.

В списке победителей по оценке аналитиков Россия идет на пятом месте. Невероятный финал «Россия — Новая Зеландия «рассматривается уже ставкой в 200.00.

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Также подготовлен список лучших бомбардиров на турнире. Первую строчку занимает Криштиану Роналду. Российские футболисты располагаются гораздо ниже в этом списке.

Как сообщало ИА REGNUM, «генеральная репетиция» перед Кубком Конфедераций завершилась на стадионе «Фишт» в мае 2017 года. Финальный матч Кубка России по футболу сыграли «Локомотив» и «Урал». Это был третий тестовый матч, который состоялся на спортивной арене в преддверии важного спортивного турнира.