Вашингтон, 16 июня, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Командование коалиция США против террористической группировки «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило 16 июня о том, что не может подтвердить гибель главаря террористов Абу Бакра Аль-Багдади, сообщает 16 июня Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Как заявило министерство обороны России, самопровозглашенный халиф Абу Бакр аль-Багдади мог быть ликвидирован ВКС Российской Федерации вместе с десятками других высокопоставленными полевыми командирами.

«В настоящее время мы не можем подтвердить данное сообщение», — подчеркнул полковник вооруженных сил США Райан Диллон.

По данным российского оборонного ведомства, Багдади мог быть ликвидирован 28 мая во время воздушного удара ВКС России.

Вашингтон был проинформирован о данном ударе, произведенном недалеко от сирийской Ракки, удерживаемой боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Абу Бакр аль-Багдади, возглавляющий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в 2014 году в Мосуле провозгласил себя халифом. СМИ информации не раз сообщали о гибели главаря преступников, однако впоследствии данная информация не подтверждалась.

По свидетельству министерства обороны России, вместе с Багдади могло быть ликвидировано 30 полевых командиров, а также до 300 террористов, обеспечивающих их безопасность.