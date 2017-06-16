Буэнос-Айрес, 16 июня, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Тысячи людей с ограниченными возможностями в сопровождении родственников и активистов профсоюзов общественных и политических организаций 15 июня прошли маршем по улицам Буэнос-Айреса, чтобы потребовать от правительства Аргентины восстановить пенсии по инвалидности, сообщает El Periódico.

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Люди собрались в центре столицы, возмущенные отменой 70 тыс. пенсий по инвалидности в 2017 году, и пригрозили ужесточить протесты против правительства, если оно не ответит на их требования.

«Мы считаем, что нельзя отменять пенсии по инвалидности без разбора», — заявила корреспонденту EFE Вероника Гонсалес, представитель аргентинской общественной организации Сеть по правам инвалидов.

При этом Министерство социального развития Аргентины гарантирует, что снятие льгот не имеет массового характера, однако каждый месяц обнаруживаются случаи, которые не отвечают требованиям на право пенсии по инвалидности.

Так, согласно требованиям, предусмотренным в указе от 1997 года, получатели пенсии должны соответствовать статусу нуждающихся, так что если они получают работу или выходят замуж за человека с задокументированным доходом, то они исключаются из программы пенсионного обеспечения.

По словам Гонсалес, данный указ является неконституционным, и ее организация 15 июня подала коллективное прошение об восстановлении отмененных пенсий.

Гонсалес также сообщила, что, кроме того, государство не соблюдает закон о квотах занятости инвалидов, и они, даже с работой, как правило, получают очень низкую зарплату, при этом имея более высокие расходы на передвижение и медицинское лечение, что правительство также должно принимать в расчет.

Спорные случаи лишения пенсий также вызвали реакцию оппозиционных политических сил, которые представили несколько законопроектов в Конгрессе, чтобы защитить права пострадавших.

«Это тотальная бессердечность. Если посчитать 70 тыс. пенсий по 3−4 тыс. песо ($187−250) в месяц, то мы говорим примерно о 220 млн песо ($13,6 млн) в месяц. Однако некоторые программы пропаганды, которые реализует правительство, действительно превышают эту квоту», — заявила Лаура Маррон, депутат парламента от Левого фронта.

Напомним, правительство президента Аргентины Маурисио Марки проводит в стране непопулярные неолиберальные реформы, в рамках которых проводятся массовые увольнения госслужащих, отменено бесплатное обеспечение лекарствами пенсионеров и повышаются тарифы на государственные и коммунальные услуги.

При этом, по данным официальной статистики, 30% населения Аргентины находится за чертой бедности, а общественные организации выявили систематическое недоедание у половины детей самой крупной провинции страны Буэнос-Айрес, где проживает более 15 млн человек.