Симферополь, 16 июня, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Административный апелляционный суд Киева подтвердил незаконность решения правительства Украины об ограничении на ввоз и вывоз вещей из Крыма. Об этом сообщил юрист Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко в своём Facebook.

ru.torange.biz Отмена запрета

«Отменили постановление правительства №1035!» — написал Тимочко.

В конце мая по иску правозащитников Окружной административный суд Киева признал недействительным пункт 1 постановления №1035 «Об ограничении поставок отдельных товаров и услуг с временно оккупированной территории на Украину». Однако правительство обжаловало это решение.

Утверждено постановление было правительством Арсения Яценюка 17 декабря 2015 года, а товарооборот с Крымом страна прекратила с января 2016 года.

В частности были запрещены поставки всех товаров, работ и услуг. Ограничение также распространялось на большинство личных вещей граждан. Запрет не касался социально значимых продуктов, таких как хлеб, молоко, макароны и сало. Кроме того, в число исключений попали поставки на Украину «стратегически важных товаров для экономики и безопасности страны».