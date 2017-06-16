Лондон, 16 июня, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд заявил 16 июня, что защита экономики Соединенного Королевства должна стать приоритетной целью во время Brexit, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

С таким заявлением он выступил во время встречи со своими коллегами по ЕС, в ходе которой Хаммонд подчеркнул, что его видение размежевания Великобритании и Европейского союза «предельно ясное».

«Мы должны уделять приоритетное внимание защите рабочих мест, защите экономического роста и защите благосостояния населения», — отметил Хаммонд.

Как отмечают эксперты, Хаммонд является сторонником так называемого «мягкого» Brexit, при котором Великобритания сохраняет доступ к рынкам ЕС.

Напомним, Великобритания проголосовала на референдуме за выход страны из ЕС. Правительство страны согласилось с волеизъявлением народа и начало процесс размежевания, переговоры по которому начнутся 19 июня.

Основной вопрос, волнующий истеблишмент Соединенного Королевства заключается в том, на каких условиях начать размежевания. Сторонники «жесткого» Brexit говорят о полном разрыве с ЕС, противники такого подхода стремятся сохранить доступ страны к рынкам ЕС.