Песков: Выпады в адрес Путина собираем в отдельную папочку
Москва, 16 июня, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину известно обо всех критических выпадах в свой адрес, присутствовавших в числе вопросов на «Прямой линии». Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Песков пояснил, что студия для съемок была оборудована таким образом, что Путин не мог не видеть вопросов, выводимых на большой экран. Среди них были и эмоциональные реплики, на которые вовсе не стоит отвечать, отметил он.
«Все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаем, чтобы он был в курсе», — рассказал Песков.
Среди критических замечаний есть и такие вопросы, на которые стоит искать ответ. Так, по словам Пескова, главу государства по-человечески задевают крики людей о помощи, которые звучат из-за бездействия и черствости чиновников.
Проблемы, изложенные в существенных критических обращениях, включаются в перечень вопросов, которыми предстоит заниматься, пояснил Песков. На них руководство страны пытается найти ответы.
Читайте подробнее: Прямая линия с Владимиром Путиным. Полный текст трансляции