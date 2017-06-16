Москва, 16 июня, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину известно обо всех критических выпадах в свой адрес, присутствовавших в числе вопросов на «Прямой линии». Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков пояснил, что студия для съемок была оборудована таким образом, что Путин не мог не видеть вопросов, выводимых на большой экран. Среди них были и эмоциональные реплики, на которые вовсе не стоит отвечать, отметил он.

«Все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаем, чтобы он был в курсе», — рассказал Песков.

Среди критических замечаний есть и такие вопросы, на которые стоит искать ответ. Так, по словам Пескова, главу государства по-человечески задевают крики людей о помощи, которые звучат из-за бездействия и черствости чиновников.

Проблемы, изложенные в существенных критических обращениях, включаются в перечень вопросов, которыми предстоит заниматься, пояснил Песков. На них руководство страны пытается найти ответы.

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