Москва, 16 июня, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Режиссеру Оливеру Стоуну, который на протяжении двух лет снимал документальный фильм «Интервью с Путиным», могут грозить «неприятности». Об этом, как передает RT, сообщил сам глава государства Владимир Путин.

Скриншот с видео The Putin Interviews SHOWTIME Владимир Путин

«Спасибо вам за ваше время, ваши вопросы, за въедливость, — говорит Путин. — Вас еще никогда в вашей жизни не били?»

Американский режиссер признался, что в его жизни были случаи, когда ему «доставалось».

"Тогда вам не привыкать, — подчеркнул российский лидер. — Потому что вам достанется».

Стоун в ответ сказал, что готов к этому, если документальный фильм «Интервью с Путиным» принесет больше самосознания в мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на протяжении двух лет режиссер Оливер Стоун записывал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Эти беседы стали основой для документальной картины, премьера первой части которой состоялась в США 12 июня 2017 года.

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