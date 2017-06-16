Москва, 16 июня, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В России в летнюю оздоровительную кампанию 2017 года запланирован отдых более 5 миллионов детей в более чем 44 тысячах организаций отдыха и оздоровления, сообщили в Роспотребнадзоре.

Машков Илья Иванович. В пионерском лагере. 1926

В рамках первой оздоровительной смены свою работу начали 38,9 тысячи учреждений, в которые заехали более 2,7 млн детей.

Из 290 учреждений, которые не были готовы к летней оздоровительной смене, на сегодняшний день не открылись только пять лагерей. При этом 39 учреждений открылись позже намеченного срока.

Основными причинами переноса срока стали: несвоевременная подготовка лагерей к приему детей, отсутствие у персонала медицинских книжек, неудовлетворительная противоклещевая обработка территории и погодные условия.

Установлены факты организованного отдыха 340 детей в пяти несанкционированных оздоровительных учреждениях, не входящих в региональные реестры и начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора в Тульской, Кемеровской областях, Чувашской Республике и двух в Республике Крым.

Деятельность всех оздоровительных организаций, начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора, приостановлена.

Кроме того, в ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 8,6 тысячи нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Специалисты Роспотребнадзора контролируют устранение нарушений.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам детского летнего отдыха. Телефоны горячих линий размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

Напомним, в 2016 году в России в организациях отдыха детей и их оздоровления отдохнули около более 7,8 млн детей, что на 180,6 тыс. детей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года (в январе-сентябре 2015 года оздоровлены более 7,6 млн детей. На проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей было израсходовано около 56,7 млрд рублей.

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