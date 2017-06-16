Москва, 16 июня, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Сегодня проблема сращивания власти и бизнеса в России стоит гораздо менее остро, чем в конце 90-х — начале нулевых годов. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Скриншот с видео The Putin Interviews SHOWTIME Владимир Путин

Путин признался, что 20 лет назад, когда он приехал в Москву из Санкт-Петербурга, количество собравшихся в столице «жуликов» его удивило и потрясло. По его словам, для этих людей не существовало никаких ограничений.

С точки зрения президента олигархия — это сращивание власти и денег с целью влияния на власть, влияния на принимаемые решения для дальнейшего обогащения. Свою за задачу он видел в отделении одного от другого.

«Моя задача заключалась в том, чтобы разделить деньги и власть. Что касается олигархии, я сейчас в этом проблемы, честно говоря, вообще никакой не вижу», — признался Путин.

По его словам, сегодня перед руководством страны стоит другая задача, гораздо более трудная. Речь идет о большой разнице между доходами богатых и бедных людей.

«У нас в 2000 году за чертой бедности проживали где-то около 40 млн человек. Тоже большая цифра, но она сокращена более чем в два раза», — отметил глава государства.

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