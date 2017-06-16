Екатеринбург, 16 июня, 2017, 08:43 — ИА Регнум. После оптимизации здравоохранения некоторые больницы Свердловской области закрылись. Узких специалистов не хватает, а диагнозы и медицинские анализы далеко не всегда достоверны.

Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

Свердловчане живо отреагировали на обращение Дарьи Стариковой к президенту России, которая попросила за всех жителей города Апатиты Мурманской области, чтобы в городе возобновили строительство больницы или восстановили старую, так как за медицинской помощью приходится ездить в областной центр.

«Мы просим Вас: пожалуйста, помогите. Мы хотим жить, а не выживать. Мы Вас очень просим нам помочь. Нам необходимо, чтобы в нашем городе всё возобновили», — заявила Дарья Старикова на прямой линии.

«У нас один в один ситуация в Алапаевске. Только и морг ещё закрыт. А рожать и лечиться — в соседние города, куда не менее часа езды», — сообщила в Facebook жительница Алапаевска Свердловской области.

«Так у нас в городе такая же ситуация», — сообщила жительница Екатеринбурга.

«В Кировграде закрыт роддом. Рожениц везут в Новоуральск», — пишет ещё одна пользователь соцсетей.

Особая тема — помощь роженицам. Одна из жительниц Екатеринбурга во время беременности попала в больницу с кровотечением. Произошло это в апреле. Уже тогда было нужно делать кесарево сечение. Но это выяснилось лишь в конце мая, во время родов. Врачи проморгали проблему. После рождения ребёнка ему и его маме вместо возвращения домой пришлось ложиться в больницу. И, по словам женщины, её случай далеко не единичный.

Ещё одна проблема — неверные анализы крови. В Первоуральске Свердловской области родители юных пациентов детской больницы рассказывают: анализы приходится пересдавать в других местах и платно. Не всё гладко и с другими видами диагностики заболеваний.

Цели, которые преследовала оптимизация здравоохранения, изначально были благими. Так, предполагалось, что уменьшатся очереди в поликлиники. Однако на самом деле этого не произошло. Более того, чтобы попасть на приём к специалисту, иногда приходится ждать две недели, а то и месяц.

Закрытие поселковых фельдшерских акушерских пунктов (ФАПов) привело к тому, что сельчанам приходится ездить за медпомощью в муниципальные центры. Это могут себе позволить далеко не все граждане. Закрываются и более крупные медицинские учреждения. Так, в 2015 году был закрыт только отремонтированный роддом в Карпинске, и теперь роженицы города вынуждены ездить в соседний Краснотурьинск.

Оптимизация коснулась и Екатеринбурга. Так, в конце 2014 года было закрыто второе терапевтическое отделение Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) № 1 Октябрьского района, а весной 2015 года было оптимизировано неврологическое отделение в детской городской больнице (ДГБ) № 5», и теперь неотложная неврологическая помощь для детей доступна только в ДГБ № 9. Реорганизация произошла и в других детских больницах города, и теперь зачастую для получения качественной медицинской помощи для своих детей родители вынуждены обращаться в коммерческие детские клиники и выкладывать немалые деньги за приём и осмотр ребёнка врачом, а также на медикаменты.

Изменения в сфере здравоохранения приводят и к снижению качества оказываемой помощи. Так, в 2014 году жительница Кировграда потеряла ребёнка после того, как в больницах к ней до родов проявили небрежное отношение. Она была отправлена в перинатальный центр Нижнего Тагила с предположительным указанием срока родов 7−12 сентября. Однако по истечении шести дней, 10 сентября, её, несмотря на жалобы, отправили домой. В тот же день у неё начались схватки, и она попала в роддом Невьянска, из которого вновь была отправлена домой 11 сентября. На осмотре в женской консультации 12 сентября врач снова вызвала ей скорую помощь, которая доставила её вновь в Невьянский роддом. Вечером 13 сентября у неё начались роды. Они проходили сложно, ведь ранее, по данным исследования УЗИ, было предположение на обвитие плода пуповиной. Родившаяся девочка не кричала, и врачи начали оказывать ей помощь. На следующий день, 14 сентября 2014 года, врачи констатировали смерть ребёнка.

Не всё хорошо и в сфере оплаты труда медиков. Несмотря на бодрые рапорты о том, что средняя заработная плата врачей превысила среднюю заработную плату по Свердловской области (32 тыс. рублей), реальная картина выгладит не настолько оптимистично. Так, по заявлениям самих врачей, для того чтобы зарабатывать свыше 40 тыс. рублей, нужно иметь большой стаж, работать сверхурочно и подрабатывать не по основной специальности. Более того, зарплаты средних и младших медицинских работников выглядят на этом фоне ещё более удручающими. Так, заработная плата акушерки в Екатеринбурге в бюджетном учреждении составляет 17 тыс. рублей, а заработные платы медсестёр и санитарок и того меньше. В результате в больницах сложилась практика, когда медсёстры и санитарки работают сутки через двое, и за счёт увеличения трудочасов происходит увеличение заработка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2017 года состоялась «Прямая линия» с Владимиром Путиным, на которой президент России отвечал на вопросы граждан. Подавляющее большинство вопросов было посвящено неблагополучной ситуации в социальной сфере в регионах России.

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