Якутск, 16 июня, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Депутаты Якутии предлагают оптимизировать расходы на содержание региональной авиакомпании и аэропорта. На сегодняшний день содержание ВИП-зала в аэропорту столицы региона неоправданно, в структуре слишком много сотрудников, а обоснованность содержания филиала в Москве — под вопросом, озвучили своё мнение парламентарии на тематическом рабочем совещании. Авиакомпания «Якутия» снова в долгах, рассматривается возможность выделить для неё средства из республиканского бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

RomanRussia Самолёт авиакомпании «Якутия»

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Обсуждение этих проблем инициировал председатель постоянного комитета парламента по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров, сообщили в пресс-службе Госсобрания региона. Говоря об аэропорте, депутат поднял ещё одну проблему — постоянное поддерживание средствами из казны авиакомпании «Якутия», и этот вопрос снова будет поставлен при очередной корректировке бюджета.

«Такая «кормежка» бесконечно продолжаться не может», — отметил Виктор Федоров. По его мнению, по тяжёлой ситуации с авиакомпанией необходимо принять конкретное решение, которое попытаются найти на совместной встрече с её руководством по вопросу целевого использования выделенных ей средств.

Что касается аэропорта, то главная претензия к нему — слишком большое количество сотрудников на невысокий пассажиропоток при завышенных тарифах на услуги. Виктор Фёдоров сравнил эту статистику с соседними регионами: в Красноярском аэропорту работает 1 000 сотрудников, пассажирооборот — 1,8 млн человек в год, выручка — 1,6 млрд рублей, в Иркутске — 2 000 работников, 1,7 млн пассажиров, выручка 2 млрд рублей, в аэропорту Якутска — 1 458 работников, 875 тысяч пассажиров и прибыль в 1,7 млрд рублей.

Народный депутат республики Гаврил Парахин поставил под сомнение целесообразность ВИП-зала в здании воздушных ворот столицы региона. Парламентарий считает, что его содержание требует существенных затрат, а по сути помещение обслуживает наименьшее количество пассажиров.

Во время разговора о филиале в Москве директор аэропорта Якутска Евгений Чекмарёв объяснил его наличие объективной необходимостью, в первую очередь, для прямого взаимодействия с Федеральным Агентством воздушного транспорта и решения оперативных вопросов, связанных с документацией, выполнением федеральных авиационных правил и так далее.

В свою очередь, директор аэропорта пожаловался на долг авиакомпании «Якутия» в 509 млн рублей за пользование его услугами. Евгений Чекмарёв расценил как парадоксальную ситуацию, когда аэропорт вынужден брать кредиты, чтобы обеспечивать деятельность авиакомпании-должника.

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Как сообщало ИА REGNUM, долг авиакомпании «Якутия» в 2016 году составлял порядка 9 млрд рублей, и из бюджета региона выделялось 2,9 млрд рублей на его погашение. Снова поддержать компанию в этом году власти региона собирались деньгами от продажи 10% акций компании «АЛРОСА-Нюрба», но пока эти ценные бумаги ещё не реализованы.