Вашингтон, 16 июня, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Пентагон отправит около 4 тыс. военнослужащих в Афганистан в дополнение к присутствующим там войскам, заявил 16 июня один членов администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Данное решение принято на фоне обострившейся ситуации в стране и неспособности правительства Афганистана справится с терроризмом.

С момента прихода Трампа в Белый дом это развертывание войск на чужой территории станет самым многочисленным.

Решение об отправке дополнительных сил будет объявлено министерством обороны США на следующей неделе.

Вновь прибывшие военные будут заниматься консультированием и обучение вооруженных сил Афганистана, некоторые части будут задействованы в контртеррористических операциях против боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, обстановка в Афганистане за последние месяцы значительно ухудшилась, ярким тому подтверждением стал теракт в центре Кабула, произошедший 31 мая и унесший жизни порядка 150 человек.