Москва, 16 июня, 2017, 07:49 — ИА Регнум. «Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом», — сказал Путин, отвечая на вопрос Стоуна об отношении к деятельности Сталина.

Отв. ред. Борис Маркович Таль (Криштал, 1898—1938) — Газета «Известия» 1937 № 289 Молотов (слева), Сталин, Ворошилов и Ежов на выборах 1937 года

Российский лидер напомнил, что в мировой истории встречались спорные фигуры, такие как английский деятель Кромвель или французский полководец Наполеон. Первый стал диктатором и тираном, второй, провозгласив себя императором, привел страну к национальной катастрофе и полному поражению, однако их обоих чтят на родине.

«Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что?», — добавил Путин.

По его словам, Россия кардинально изменилась, хотя что-то от ушедшей эпохи осталось в сознании людей. Нельзя забывать «все ужасы сталинизма», отметил глава государства.

Путин добавил, что премьер Великобритании Уинстон Черчилль, несмотря на свои антисоветские взгляды, стал горячим сторонником сотрудничества с Советским Союзом после начала Второй мировой войны, а Сталина называл великим полководцем и революционером. Черчилль был гибким человеком, пояснил он.

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Что касается отношения родителей Путина к Сталину, они, как и подавляющее большинство граждан бывшего Советского Союза, восхищались своим лидером, ответил президент на соответствующий вопрос Стоуна.

Напомним, многосерийный документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» транслировался в США с 12 по 15 июня. Российские зрители смогут увидеть ленту с 19 по 22 июня.