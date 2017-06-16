Москва, 16 июня, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Власти США, которые ранее обвиняли Российскую Федерацию во вмешательстве в избирательный процесс-2016, сами вмешивались в ход президентских выборов в РФ. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью, которое было показано в фильме режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» на телеканале Showtime.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«И в 2000, и в 2012 г. — всегда было, — говорит глава государства. — Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться».

Путин добавил, что он неоднократно об этом говорил с бывшим президентом США Бараком Обамой, с экс-госсекретарем Джоном Керри.

«Нам (властям РФ) трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России», — говорит глава государства.

По его словам, дипломатические сотрудники должны заниматься налаживанием отношений между государствами, а неправительственные организации могут заниматься всем, чем угодно.

Путин также добавил, что Вашингтон вмешивается в выборные процессы на всем постсоветском пространстве и в других странах мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский режиссер Оливер Стоун записывал интервью с президентом России Путиным на протяжении двух лет. Эти беседы стали основой для документальной ленты «Интервью с Путиным», премьера первой части которой состоялась в США 12 июня текущего года.

Российские зрители смогут увидеть картину 19 по 22 июня.

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