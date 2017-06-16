Москва, 16 июня, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Слухи о богатствах российского президента Владимира Путина необоснованны. Об этом глава государства сообщил в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime.

Kremlin.ru Владимир Путин

«У меня нет такого богатства, о котором говорят», — сказал он.

Президент заявил, что счетов на Кипре у него тоже нет и никогда не было.

«Чушь это все, — сказал он. — Если бы это было, то давно бы предъявили».

По мнению Путина, большие сбережения и активы в условиях кризиса могли бы стать «головной болью». К тому же их не унесешь с собой в мир иной. Другое дело — талант.

«У Вас есть свое мнение, у Вас есть талант, Вы имеете возможность его проявить, Вы имеете возможность оставить после себя заметный счет, — сказал он. — Деньги такого счастья не дают».

Напомним, кабельный телеканал Showtime завершил показ четырехсерийного документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Фильм был создан в течение двух лет и дебютировал 12 июня, 15 июня телезрители увидели последнюю серию.