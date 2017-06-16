Брюссель, 16 июня, 2017, 03:53 — ИА Регнум. Выделение Греции нового транша кредита в объеме €8,5 млрд согласовано Советом министров финансов стран еврозоны (Еврогруппой), говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания Еврогруппы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Решение в пользу Афин принято после того, как, по оценкам Брюсселя, греческие власти выполнили выдвинутые Еврогруппой условия.

Греция сможет получить деньги из фонда Европейский механизм стабильности (ESM) — после решения, принятого руководством фонда. Как сообщается в заявлении, благодаря траншу Афины смогут не только реализовать актуальные финансовые потребности, но и, вероятно, начнут формировать «буфер наличности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи выразил надежду, что 15 июня международные кредиторы Евросоюза и Международного валютного фонда смогут достичь окончательного соглашения по облегчению долгового бремени Греции.

Напомним, третий транш кредита поможет Греции избежать дефолта. Только за счет этих средств Афины смогут выполнять свои обязательства перед прочими кредиторами по накопленным долгам. Дефолт разрушителен для Греции, но он опасен и для всего Европейского союза, в который входит эта страна.

Первый транш кредита Греции был выделен в 2012 году в размере €72,8 млрд, второй составил €34,5 млрд евро из первого пакета и еще €130 млрд. Деньги Греции выделяются на условиях выполнения обязательств.

По словам немецкого министра финансов Вольфганга Шойбле, Афины выполнили свои обязательства, несмотря на то, что «пакет реформ, который приняла в мае Греция, действительно, является очень жестким».