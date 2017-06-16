Москва, 16 июня, 2017, 03:24 — ИА Регнум. Комментируя отбор вопросов и обращений к президенту для прямой линии 15 июня, Песков отметил, что всего в адрес президента поступили миллионы посланий, среди которых были сотни эскапад. Обращения с конкретными предложениями от оппозиции практически отсутствовали.

Павел Расинский ИА Красная Весна Кремль

По его словам, оппозиционные обращения — это те, в которых формулируются конкретные пути решения вопросов, альтернативные существующим. Он привел пример на актуальную тему с детскими пособиями.

«Вот вы делаете то-то в отношении детских пособий, я с вами не согласен и считаю, что это надо делать так, и если бы я был на вашем месте, я проводил бы вот такую политику, — пояснил он. — Вот это была бы оппозиция Путину».

Оппозиция, которая предлагала бы альтернативные решения, будет восприниматься президентом. Между тем, по словам Пескова, обращений такого рода для прямой линии почти не было выдвинуто.

«Но, к сожалению, таких конструктивных предложений в этом огромном массиве я не нашел», — заявил пресс-секретарь президента.

Напомним, пятнадцатая прямая линия с президентом состоялась 15 июня 2017 года. Она длилась четыре часа. Российский президент ответил на 73 вопроса. Всего в рамках прямой линии ему было направлено более двух миллионов обращений.

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