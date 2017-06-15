Москва, 16 июня, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Закрытие большой мусорной свалки в городе Балашихе (Московская область) произойдет в 2019 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Черкасский ИА REGNUM Свалка ТБО

"На прямой линии с президентом прозвучал вопрос из Балашихи о полигоне «Кучино», — написал Воробьев. — Выехал на место, обсудил проблему с жителями».

По словам губернатора, к настоящему времени из 39 полигонов удалось закрыть 21. Причем в 2017 году будет закрыто еще три. Свалку в Балашихе в этом году закрыть не удастся.

«Полигон сможем закрыть, как только будет построен современный мусороперерабатывающий комплекс в Орехово-Зуево в 2019 году, — уточнил он. — Но без цивилизованной системы мусоропереработки экологические проблемы не решить».

Напомним, во время прямой линии с президентом 15 июня прозвучал вопрос о свалке в Балашихе. К президенту обратилась местная жительница, рассказав, что в черте города, рядом с детскими садами и поликлиниками, находится самая большая в Московской области свалка.

Женщина подчеркнула, что на полигоне постоянно горит мусор, отравляя окружающую среду. Жители обращались в инстанции, но получали одни отписки.

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в этой проблеме и напомнил, что принято решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов. Президент уточнил, что из бюджета выделено пять миллиардов рублей для строительства трех таких предприятий на территории Московской области.

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