Пекин, 16 июня, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь призвал ужесточить кампанию по борьбе бандитизмом и организованной преступностью, передает 15 июня агентство «Синьхуа».

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Го, являющийся также заместителем главы Политико-юридической комиссии ЦК КПК, заявил о необходимости усилить меры борьбы с оргпреступностью на государственной конференции, посвященной этому вопросу, которая проводилась 15 июня.

Ничто не представляет такой жизненной важности для безопасности и стабильности страны, как кампания по борьбе с организованной преступностью, направленная прежде всего на улучшение криминогенной ситуации в бедных районах, заявил Го в преддверии 19-го съезда КПК, который состоится несколько позже в 2017 году, отмечая, что власти будут оказывать «мощное давление» на организованную преступность.

Напомним, что Китай ведет активную борьбу с бедностью и преступностью, которая в том числе является отражением бедности. В связи с этим руководство страны не только применяет карательные меры по отношению к криминалу, но и повышает уровень жизни населения, предоставляя все новые рабочие места. К 2020 году Китай планирует полностью побороть нищету и безработицу.