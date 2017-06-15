Лондон, 15 июня, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди заявил, что ещё шесть тел погибших были найдены снаружи здания. По всей видимости, люди прыгали из окон, пытаясь спастись от огня. Канди отметил, что не все погибшие могут быть опознаны.

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Также он сообщил, что 37 пострадавших до сих пор находятся в больницах, 17 из них — в тяжелом состоянии. По словам Канди, число жертв может возрасти.

О причинах быстрого распространения огня по зданию полиция и эксперты пока не могут сказать ничего определенного. Правоохранительные органы сосредоточены на поисках пропавших без вести, точное число которых до сих пор не установлено.

Напомним, пожар произошел на втором этаже лондонского здания Grenfell Tower в ночь на 15 июня. Пламя быстро распространилось на верхние этажи и заблокировало людей в их квартирах. Некоторые из них прыгали вниз, чтобы спастись от огня. Ранее сообщалось о 12 погибших.