Вашингтон, 15 июня, 2017, 21:28 — ИА Регнум. «Коми записал свой разговор с президентом, не уведомляя последнего об этом. Очень похоже на то, как действовали спецслужбы раньше, — отмечает издание. — Но есть у этих двух эпизодов и различие, подчеркнул Путин, который считает поведение Коми, записывающего приватную беседу с лидером нации, странным. В особенности если сравнивать его опять-таки со Сноуденом, который не был главой спецслужбы, а просто выступил как борец за права человека. Но тем не менее, по словам Путина, Россия готова предоставить политическое убежище г-ну Коми».