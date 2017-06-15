Москва, 15 июня, 2017, 20:43 — ИА Регнум. «Освоение Арктики — это не просто проект по добыче углеводородов, — отметил член комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Игорь Игошин. — Необходимость работы в этом направлении становится более очевидной, если взглянуть на него в комплексе. Дело в том, что освоение этого региона подразумевает и развитие отдаленных территорий, решение вопросов снабжения продовольствием и энергоснабжения, создания инфраструктуры, улучшения транспортной доступности. Не менее важен и вопрос обороноспособности, о котором упомянул президент».

(сс) tpsdave Арктика

«Активизация деятельность в Арктике требует усилий со стороны не одной отрасли, — уверен он. — Это, естественно, и нефтегазовый комплекс. Это и атомная отрасль, в ведении которой находится атомный ледокольный флот, аналогов которого в мире нет. Проекты по развитию арктических территорий невозможны без развития Северного морского пути. А значит, Росатому понадобятся новые атомные ледоколы. А это уже заказы для судостроения и машиностроения. То есть, развивая Арктику, мы не просто стимулируем нефтегазовую добычу, — мы даем гарантии занятости крупнейшим предприятиям, решаем новые технологические задачи, повышаем привлекательность наших северных транспортных путей. Это новый импульс для развития экономики, и очень важно, чтобы Россия вернулась в Арктику действительно навсегда».