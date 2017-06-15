Симферополь, 15 июня, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Все работы по строительству подходок к Крымскому мосту со стороны Керчи ведется строго по графику, поручение президента будет выполнено. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Most.life Концептуальное изображение Крымского (Керченского) моста

Как сообщало ИА REGNUM, во время «Прямой линии» житель Крыма задал вопрос о ситуации со строительством Керченского моста и, главное, подходов к нему.

Президент подчеркнул, что строительство моста идет строго по графику и даже с некоторым его опережением.

«Подъездные пути — это отдельная, острая тема. Нужно сделать так, чтобы и со стороны Керчи, и со стороны Тамани были построены дороги. В целом работа развёрнута, будем за этим следить», — сказал Владимир Путин.

Как прокомментировал Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, «Реализация этого важнейшего инфраструктурного проекта идет полным ходом, это ключевой приоритет для правительства Республики Крым. На сегодняшний день на строительстве задействовано 250 единиц техники и более 300 рабочих».

«Все работы идут строго по графику. Поручение Президента будет выполнено. Это касается и сроков, и качества строительства. Особое внимание мы также уделяем созданию необходимой придорожной инфраструктуры трассы «Таврида». Здесь все должно быть сделано на должном уровне, который соответствует мировым стандартам», — подчеркнул Аксенов.

Строительство Крымского моста, который станет самым длинным мостом в России, стартовало в 2016 году. Протяженность моста составит 19 километров. Сегодня его возведение идет круглосуточно — сразу на восьми участках. К данному моменту готово более 320 из 595 опор. Смонтировано более 60 тысяч тонн металлоконструкций, из них более 8 тысяч тонн — это судоходные арки. Движение по автомобильной части будет запущено в декабре 2018 года, по железнодорожной — в декабре 2019.

В мае стартовало строительство федеральной трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчётная скорость движения по трассе составит 120 км/ч.