Кишинёв, 15 июня, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Гимпу сказал, что эта инициатива изначально принадлежала либералам, которые «всеми руками за то, чтобы избавиться от российской пропаганды». «У нас есть пример — Украина. Даже они, будучи братьями по крови с русскими, поняли, что с русским не надо играть», — добавил он.

Цитата Диафильм Про Иванушку-дурачка Студия Диафильм, Москва, 1968 г Медведь потешается над дураком

Лидер правящей Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк объявил 13 июня о начале жесткой борьбы с российской пропагандой. Предложенная Демпартией инициатива предполагает запрет информационных программ российских телеканалов. В качестве примера Плахотнюк привел Украину, которая приняла самые радикальные меры для борьбы с «российской пропагандой».

Стоит также отметить, что российский «Первый канал» в Молдавии на протяжении многих лет ретранслирует принадлежащий самому Плахотнюку телеканал Prime, и по всем рейтингам он является самым популярным телеканалом в республике. В последние месяцы появилась информация о том, что «Первый канал» решил прекратить сотрудничество с холдингом Плахотнюка и заключить новый контракт на ретрансляцию — предположительно с медиаструктурами, связанными с президентом Молдавии Игорем Додоном.