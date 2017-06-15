Москва, 15 июня, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Стратегические ракетоносцы Ту-160 Воздушно-космических сил России сегодня, 15 июня, выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Балтийского моря, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Mil.ru Ту-160

Как отмечается, самолеты российской дальней авиации на протяжении своего полёта сопровождались истребителями Су-27 Западного военного округа, а также самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 военно-транспортной авиации.

Полет российских ракетоносцев не остался без внимания ряда западных стран.

«На отдельных этапах маршрута полета российские стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 ВВС Швеции», — добавили в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве также отметили, что полеты дальней авиации России над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана проходят по плану как с базовых, так и с оперативных аэродромов.

«Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — подчеркнули в Министерстве обороны России.

Самолет Ту-160, принятый на вооружение в 1987 году, является перспективным авиационным комплексом Дальней авиации. Самолет способен нести до 40 тонн бомбовой нагрузки со скоростью свыше 2 200 км/ч на расстояние около 14 000 км.

В ближайшие годы эти самолеты будут модернизированы. Ту-160М будет оснащен новой системой вооружения, позволяющей применять перспективные крылатые ракеты и бомбовое вооружение. Полной модернизации подвергнется радиоэлектронное и авиационное оборудование. Боевая эффективность самолета Ту-160М возрастет, как минимум, в 2 раза.