Санкт-Петербург, 3 июля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 20 июня на экстренном заседании Временного правительства решено командировать на Украину особую правительственную комиссию для выяснения положения дел на месте. В состав комиссии решено включить популярных общественных деятелей. ЦК партии кадетов отказался участвовать в этой делегации, точно также отказались и другие намеченные лица.

Солдаты на вокзале

Временное правительство установило цену на поступающее в казну до 1 января 1918 года золото в 11 руб. 50 коп. за золотник.

«Известия» пишут, что министр путей сообщения разослал по линиям железной дороги телеграмму о том, что общее увеличение расценок и поденных плат является в настоящий момент невозможным, и предложил лишь произвести частичное выравнивание заработков.

Заседание Петроградского Совета открывается вопросом о наступлении. Выступает Церетели, в восторженных выражениях приветствующий наступление.

«Мы должны поддержать нашу армию… Мы должны помнить, что там льется кровь за наши идеалы».

Наумов от имени большевиков указывает, что приказ Керенского от 16 июня открывает позорную страницу в истории русской революции. «Вы вступили в союз с империалистами…» Большевики и объединенные социал-демократы заявляют, что их фракции не берут на себя ответственности за наступление.

Совет большинством 472 против 271 при 39 воздержавшихся принимает резолюцию с приветом наступающей армии и обещанием ей полной поддержки в тылу.

Троцкий так комментирует это решение:

«К концу месяца физиономия Петроградского Совета успела уже значительно измениться. Правда, 20 июня Совет принял резолюцию с приветом наступающей армии. Но каким большинством? 472 голоса против 271 при 39 воздержавшихся. Это совершенно новое соотношение сил, которого мы раньше не встречали. Большевики вместе с левыми группками меньшевиков и эсеров составляют уже две пятых Совета. Это значит, что на заводах и в казармах противники наступления составляют неоспоримое большинство».

Заседание Совета

По второму вопросу порядка дня выступает Скобелев, делающий доклад о событиях на даче Дурново, и кончает словами: «Мы не допустим расхищения нашей власти отдельными кучками».

Члены выбранной представителями заводов следственной комиссии Астров и Ионов резко критикуют действия Временного Правительства. С такой же критикой выступает представитель центрального бюро профсоюзов Рязанов от фракции большевиков и объединенных социал-демократов.

Собрание большинством голосов принимает резолюцию одобрения действиям Временного Правительства, с призывом к рабочим сохранять спокойствие.

На Всероссийском Съезде Советов выслушивается длинный ряд приветственных телеграмм. В порядке дня вопрос об Учредительном Собрании.

Брамсон сообщает, что работа совещания по выборам в Учредительное Собрание подходит к концу и через 7—10 дней будет законопроект, окончательно оформляющий структуру будущего Учредительного Собрания. Столь демократического избирательного закона не знает еще ни одно государство в Европе. Дается избирательное право свыше 40 млн. женщин, нет никаких исключений ни для лиц, находящихся на военной службе, ни для пользующихся общественным презрением. Возрастной ценз для военных — 18 лет, а для граждан 20 лет. Нет ценза оседлости. Система выборов принята пропорциональная. Число членов Учредительного Собрания будет 700—800 человек.

В армии составление списков лежит на армейских и батальонных комитетах; на местах этим ведают органы земского и волостного самоуправления, которые нужно спешно создать. Срок открытия Учредительного Собрания — 30 сентября, но он останется пустым звуком, если Советы не будут стоять на страже этого срока. Далее Советы должны посылать инструкторов на места и всеми мерами помогать проведению выборов.

В принятой резолюции указывается, что необходимо создать главный избирательный комитет при Временном Правительстве, который на местах организует избирательные комитеты. Обязать комитет издать в большом количестве закон о выборах в Учредительное Собрание, инструкции и разъяснения.

Либер делает доклад о секции по национальному вопросу и предлагает резолюцию. Коллонтай находит предложенную резолюцию декларативной и ничего не дающей — «впредь до Учредительного Собрания». Предлагает резолюцию от имени большевиков. Огромным большинством Съезд принимает резолюцию Либера, основные положения которой следующие: усилия всех народов в России должны быть направлены на созыв Учредительного Собрания, которое одно может гарантировать незыблемость прав всех национальностей. Революционная Россия должна немедленно вступить на путь децентрализации управления. Революционная демократия будет добиваться в Учредительном Собрании широкой политической автономии для областей. Съезд предлагает Временному Правительству издать декреты: о самоопределении народов, которое будет осуществлено через Учредительное Собрание, о предоставлении всем гражданам права пользоваться своим языком в школе, суде и пр. Образовать при правительстве Совет по национальным делам, куда пригласить представителей всех национальностей для подготовки материала по национальному вопросу к Учредительному Собранию.

Съезд высказывается против попыток разрешить национальные вопросы до Учредительного Собрания явочным путем.

Украинская школа

Абрамович предлагает Съезду резолюцию по финляндскому вопросу. Коллонтай вносит резолюцию от имени большевиков. Съезд принимает следующий текст:

«Русская революционная демократия, всегда поддерживавшая борьбу финляндской демократии против русификаторской политики царизма и империалистических кругов русской буржуазии, заявляет, в лице Всероссийского Съезда С. Р. и С. Д., свою готовность защищать и отстаивать в соответствии со своей общей позицией по национальному вопросу право финляндского народа на полное самоопределение, вплоть до государственной независимости. Настаивая перед Временным Правительством на немедленном принятии необходимых мер для осуществления полной автономии Финляндии, Съезд требует:

1) Признания за сеймом права издания для окончательного одобрения всех законов, касающихся Финляндии, за исключением областей внешней политики и вопросов военного законодательства и управления.

2) Признания за сеймом права решать вопрос о созыве и роспуске сейма.

3) Признания за финляндским народом права самостоятельно определить свою исполнительную власть».

Далее резолюция указывает, что окончательное решение финляндского вопроса может быть принято лишь Учредительным Собранием.

Съезд заслушивает речь финского социал-демократа Хитунена. Затем оглашается и окончательно утверждается список членов ВЦИК.

На состоявшемся митинге в 1-м пулеметном полку было решено выйти на улицу с целью выступления против Временного Правительства. Были посланы делегаты в другие полки. Большевистские организации к выступлению не призывали, наоборот, указывали на недопустимость разрозненных выступлений. Исполком принял все меры против выступления, выпустил к солдатам воззвание, во все части послал соответственную телеграмму, командировал для разъяснения своих членов. Выступление не состоялось.

Троцкий комментирует:

«Последние дни июня проходят в непрерывном кипении. Пулеметный полк готов к немедленному выступлению против Временного правительства. Рабочие забастовавших заводов обходят полки с призывом на улицу. Бородатые крестьяне в солдатских шинелях, многие с проседью, тянутся протестующими процессиями по мостовым: это сорокалетние требуют, чтобы их отпустили на полевые работы. Большевики ведут агитацию против выступления: демонстрация 18 июня сказала все, что можно было сказать; чтобы добиться перемен, демонстрации мало, а час переворота еще не пробил».

«Известия» пишут о первых успехах перешедшей в наступление армии. Занята деревня Конюхи. Взяты пленные, пулеметы, захвачены три линии неприятельских окопов.

Русская армия

«Известия» печатают воззвание к армии от Съезда Советов и Исполкома Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов. Воззвание выражает горячий привет наступавшим и свою полную солидарность и моральную поддержку.

Определен состав Петроградской городской думы. Эсеры получили 54 места, кадеты 47, меньшевики 40, большевики 37, трудовики 11, энесы 6 и «Единство» 5 мест.

Исполком Совета Крестьянских Депутатов вынес резолюцию о том, что считает необходимым отмену украинского «Универсала», или разъяснения его, как наказа будущим делегатам в Учредительное Собрание. Теперь же необходимы введение в Украине широкой культурной автономии и подготовка проектов будущей политической автономии.

В «Известиях» печатается воззвание стачечного комитета красильных рабочих, которые бастуют уже 5 недель, с призывом о поддержке. Стачка колбасников (начатая 9 июня) также продолжается. Бастуют 40 мастерских.

На утреннем заседании съезда энесов происходили прения по вопросу о государственном устройстве России. На вечернем заседании заслушан доклад Пешехонова об экономической части программы.

Московский комитет РСДРП (большевиков) принял резолюцию о наступлении:

«Наступление предпринято, чтобы поставить армию и революцию на службу англо-французской, американской и русской буржуазии, под лживым флагом защиты свободы; наступление наносит удар международной революции пролетариата против войны и империализма, усиливает во всех странах контр-революцию, питающуюся шовинизмом. Поэтому наступление на фронте, одобренное меньшевиками и эсерами, непосредственно поддерживающими захватчиков, означает на деле и наступление на все завоевания революции. Наступлению, затеянному захватчиками, мы противопоставляем необходимость перехода власти к Советам и предложение от имени полновластного Совета немедленного справедливого мира всем народам.

Поскольку в настоящее время контр-революция поднимает голову, особенно опасным является вывод революционных войск из крупных центров.

Принимая все это во внимание, Московский комитет РСДРП полагает:

1) что в настоящее время необходима кампания разоблачения Правительства и партии меньшевиков и с.-р.; 2) необходима организация в войсковых частях и пропаганда оставления революционных полков внутри страны для отпора контр-революции; 3) необходима энергичная агитация за перевыборы в Совет Р. и С. Д. и отзыв тех депутатов, которые одобряют гибельную политику наступления; 4) необходима пропаганда, выясняющая, что вся ответственность за последствия этой тактики целиком ложится на Временное Правительство и поддерживающий его якобы социалистический блок».

Резолюция эта была предложена большевиками на заседании Исполкома Московского Совета, но отвергнута.

Матросы на демонстрации

Выходит статья Ленина «Восемнадцатое июня»:

«18-ое июня было первой политической демонстрацией действия, разъяснением — не в книжке или в газете, а на улице, не через вождей, а через массы — разъяснением того, как разные классы действуют, хотят и будут действовать, чтобы вести революцию дальше.

Буржуазия попряталась. В мирной демонстрации, устроенной заведомым большинством народа, при свободе партийных лозунгов, при главной цели — выступление против контрреволюции, в такой демонстрации буржуазия отказалась участвовать. Оно и понятно. Буржуазия — это и есть контрреволюция. Она прячется от народа, она устраивает настоящие контрреволюционные заговоры против народа. Партии, правящие теперь в России, партии эсеров и меньшевиков, наглядно показали себя в исторический день 18-го июня как партии колебаний. Их лозунги выражали колебание, и за их лозунгами оказалось — явно, очевидно для всех — меньшинство. Стоять на месте, оставить пока все по-прежнему — вот что они советовали народу своими лозунгами, своими колебаниями. И народ чувствовал, и они чувствовали, что это невозможно.

Довольно колебаний — говорил авангард пролетариата, авангард рабочих и солдатских масс России. Довольно колебаний. Политика доверия капиталистам, их правительству, их реформаторским потугам,их войне, их политике наступления, — эта политика безнадежна. Крах ее недалек. Крах ее неизбежен. Это будет крах и правящих партий эсеров и меньшевиков. Разруха надвигается все ближе. От нее нельзя спастись иначе, как революционными мерами стоящего у власти революционного класса.

Кризис неслыханных размеров надвинулся на Россию и на все человечество. Выход только в доверии самому организованному передовому отряду трудящихся и эксплуатируемых, в поддержке его политики.

Скоро ли будет понят народом этот урок и как он будет осуществлен, мы не знаем. Но мы твердо знаем, что вне этого урока выхода из тупика нет, что возможные колебания или зверства контрреволюции ничего не дадут.

Вне полного доверия народных масс своему руководителю, пролетариату, выхода нет».