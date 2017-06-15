Москва, 16 июня, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, Центробанк на заседании совета директоров, как ожидается, вновь снизит ключевую ставку, сообщает ИА REGNUM. Скорее всего, регулятор «шагнет» вниз на 0,25 процентных пунктов и ключевая ставка достигнет 9%, сходятся во мнении эксперты, опрошенные корреспондентом.

Kuba Центральный Банк России

О намерении снизить ключевую ставку уже заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор давно определился с тем, что показатель будет снижен, на совете директоров будет обсуждаться вопрос, на сколько — на 0,25 или 0,5 процентных пунктов.

Центробанк предпочтет действовать осторожно, считает управляющий директор «БКС Ультима» Станислав Новиков.

«Мы при склоняемся к варианту со снижением ставки на 0,25 процентных пунктов, принимая во внимание усиление инфляционных рисков из-за роста тарифов в ближайшее время, ухудшение прогнозов по урожаю, плодоовощную инфляцию и прекращение укрепления курса рубля», — отмечает он.

Поддерживает такую точку зрения и зампредправления Локо Банка Андрей Люшин. С его точки зрения, ЦБ также предпочтет двигаться на 0,25 процентных пунктов и такое решение уже заложено в цены.

«Скорее всего, решение регулятора не сильно ослабит рубль, но есть вероятность того, что ставка будет снижена сразу на 0,5. При таком сценарии рубль может упасть дополнительно на 60−80 копеек, приблизившись к 58,5 за доллар», — предполагает Люшин.

Впрочем, считает Люшин, ЦБ постарается не делать резких движений именно из-за опасений ударить по рублю.

«Сильная девальвация валюты ведет к усилению инфляцию, а это для ЦБ главный фактор при определении политики. Поэтому основной сценарий сейчас — это умеренное снижение ставки с незначительным влияние на рубль», — уверен Люшин.

Снижение ключевой ставки ЦБ 16 июня будет уже третьим по счету в 2017 году. В январе показатель достигал 10%, затем он был дважды понижен — на 0,25 и 0,5 процентных пунктов — и достиг уровня в 9,25%. При этом, некоторые депутаты Госдумы при рассмотрении отчета ЦБ за 2016 год отмечали, что при уровне инфляции в 4% ключевая ставка должны быть существенно ниже. Впрочем, по планам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ключевая ставка сможет достигнуть отметки в 6,5−7% только к 2020 году.