Москва, 15 июня, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 15 июня. Президент почти 4 часа в прямом эфире отвечал на вопросы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

ИА REGNUM провело текстовую трансляцию передачи. Далее предлагаем вниманию реакцию из регионов на прозвучавшие вопросы и ответы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл на свалку в Балашихе. Как сообщало ИА REGNUM, о ней в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня заявила жительница города.

Воробьёв заявил, что полигон планировался к закрытию до 2021 года, однако теперь пообщал сделать всё, чтобы это произошло быстрее.

«Город наступает на свалку», — отметил губернатор.

Глава Нягани (Югра) Иван Ямашев надеется на то, что обращение жителей вагончиков к Владимиру Путину поможет ускорить расселение вагонообразований. За последние годы семь вагон-городков расселили. Осталось 20.

Активно расселением вагон-городков в Югре занимаются с 2012 года. В Нягани расселили 500 вагончиков, новое жильё обрела тысяча человек. Ещё порядка трёх тысяч пока живут в вагончиках.

В связи с вопросом по Ольхону депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов (КПРФ) настаивает на аудите законодательства, которое регулирует деятельность на Байкале.

«До сих пор закон «О Байкале» носит рамочный характер: он не имеет самостоятельных норм, но содержит массу отсылок на подзаконные акты. Тем самым мы отдаем управление озером в руки федеральных министерств и ведомств, которые вправе менять подзаконные акты, вносить новые на свое усмотрение. Это и привело к нагромождению взаимоисключающих и часто невыполнимых запретов. При этом внутренние положения ведомств порой противоречат друг другу, средства распыляются, цели не достигаются», — указал парламентарий.

Байкал действительно нуждается в едином органе управления, полагает депутат. «А главное, федеральному центру необходимо сформировать позицию в отношении Байкала: будет ли он исключительно заповедной территорией, или зоной развития туризма, либо стратегическим запасом воды мирового масштаба. Сейчас такого единого видения нет», — сказал депутат.

Орловский губернатор Вадим Потомский уже прокомментировал жалобу жительницы региона на нехватку лекарств федеральным льготникам. По заявлению губернатора, 807 рублей, которые выделяются, на лекарства не хватает, и эту сумму нужно увеличить минимум в два раза.

«На самом деле, она получает в полном объёме по федеральной льготе. Но 807 рублей по федеральной льготе — этих денег не хватает. Лекарства дороже! Надо пересматривать сумму компенсации на эти лекарства».

Тем временем региональное СУ СКР уже начало проверку по факту необеспечения льготников лекарствами.

СК РФ начал доследственную проверку по обращению жительницы Ижевска, поступившему вовремя прямой лини с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным следователя, заявительница и еще несколько семей с несовершеннолетними детьми проживают в бараке по проезду Чапаева города Ижевска. Дом, практически, разваливается на части.

Несмотря на то, что ввиду аварийного состояния дома проживание в нем представляет опасность для жильцов, в план расселения он включен на 2029 год.

В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Ижевска по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления.

Член Совфеда Елена Мизулина благодарна президенту РФ Владимиру Путину за то, что ему удалось покончить с таким явлением, как «Россиротпром», однако сенатора беспокоит рост числа детей, изъятых из семей.

Число детей — социальных сирот при живых родителях с 2007 года, когда президент запустил программу поддержки семей с детьми и преодоления семейного неблагополучия, сократилось в два раза. Детей-сирот в общей численности детского населения стало меньше в два с половиной раза. И если раньше 5% российских детей являлись социальными сиротами: пять детей из ста, сейчас их — три из двухсот детей, привела она данные. «Это говорит о том, что уровень семейного благополучия в России вырос в разы», — констатировала она.

При этом Мизулина хотела бы задать иной вопрос главе государства — о росте числа детей, изъятых из семей. «Мой вопрос президенту заключался бы в следующем: почему на фоне фактической ликвидации «Россиротпрома», на фоне очень серьезных успехов государственной семейной политики, в России ежегодно из семей временно изымается около 300 тыс. детей? И происходит это под видом защиты прав детей, борьбы с семейным неблагополучием. На войну с мифическими проблемами идут гигантские деньги. Быть может, эти огромные средства лучше направить на поддержку семей, а не на разрушение их?!» — указала сенатор.