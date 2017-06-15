Астана, 15 июня, 2017, 15:44 — ИА Регнум. 57,5 миллиарда тенге (13,104 миллиарда рублей) потрачено из бюджета Казахстана на паводки за три года. Такую информацию представила сегодня, 15 июня, исполнительный директор ОФ «Транспаренси Казахстан» Наталья Ковалева. Эти данные были переданы в ответ на запрос, направленный фондом в министерство финансов.

Emer.gov.kz Паводок

Согласно полученной информации, деньги были выделены на расходы, связанные с противопаводковыми мероприятиями, и ликвидацию последствий паводков за период с 2015 по 2017 годы.

Средства, выделенные на противопаводковые мероприятия и ликвидацию их последствий

2015 г.

2016 г.

2017 г. (предусмотрено)

Всего в тенге

6 756 726 000

8 200 747 000

4 628 928 000

19 586 401 000

94 314 200

440 200 400

374 109 000

908 623 600

7 315 955 400

5 898 627 700

4 710 565 500

17 925 148 600

4 635 965 600

2 024 754 200

6 660 719 800

5 889 083 200

4 790 013 900

1 752 770 700

12 431 867 800

24 692 044 400

21 354 343 200

11 466 373 200

57 512 760 800

6 839 901 496

4 178 932 133

2 084 795 127

13 103 628 756

По данным Министерства финансов Республики Казахстан

Наибольшая сумма на ликвидацию последствий паводков была выделена в 2015 году.

Напомним, 28 апреля 2015 года прорвало дамбу на реке Нура, в этой связи проводилась экстренная эвакуация жителей Целиноградского района Акмолинской области. Чуть ранее, 13 апреля 2015 года, в Карагандинской области сложилась сложная ситуация в связи с угрозой прорыва на плотинах Манака, Танатбай, Байкадам. Также непростая ситуация была на Шерубай-Нуринском водохранилище. Паводки начались в конце марта, к концу первой декады апреля из-за резкого потепления ситуация осложнилась.

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Министерство сельского хозяйства Казахстана разработало в мае 2017 года концепцию проекта закона «О безопасности гидротехнических сооружений». Законодательное регулирование в данной сфере обсуждалось в Казахстане на протяжении 20 лет, в течение 2017 года казахстанские власти надеются урегулировать ситуацию.

Жители домов, попавших под паводки в 2017 году, являются потенциальной протестной группой. Их медийная активность пока снижена вследствие того, что они в большинстве своем находятся в сельских поселениях. Однако ряд сигналов уже имеется — люди выражают недовольство либо размерами выделенных компенсаций, либо тем, что их дома не признаются аварийными.

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