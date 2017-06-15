Орел, 15 июня, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Причина проблемы с обеспечением федеральных льготников лекарствами — в недостатке средств. Об этом заявил губернатор Орловской области Вадим Потомский, комментируя обращение жительницы региона на прямую линию с Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, жительница региона Клавдия Ставцева пожаловалась, что уже полгода не может получить положенные ей как федеральному льготнику медикаменты. По ее словам, многие больные вынуждены судиться, чтобы получить положенные им лекарства.

Губернатор Потомский, комментируя ситуацию, отметил, что 807 рублей, которые выделяются инвалидам на лекарства, действительно не хватает. Он заявил, что эту сумму нужно увеличить минимум в два раза.

«На самом деле, она получает в полном объёме по федеральной льготе. Но 807 рублей по федеральной льготе — этих денег не хватает. Лекарства дороже! Надо пересматривать сумму компенсации на эти лекарства», — заявил губернатор Вадим Потомский Life.ru.

Между тем, о проблемах с обеспечением льготников лекарствами еще в марте заявляла областная прокуратура: тогда выяснилось, что около 100 жителей Орловской области, больных онкологией, не получали вовремя обезболивающие препараты. 31 человеку с таким диагнозом и вовсе медики отказали в назначении лекарств, снимающих боль. Тогда прокуратура внесла представление заместителю председателя правительства Орловской области Сергею Ступину.