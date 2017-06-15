Москва, 15 июня, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Отвечая на вопрос, касающийся влияния ввода американских войск в Афганистан на положение дел в стране, она отметила что в американской внешнеполитической стратегии происходят постоянные изменения относительно Афганистана даже в рамках одной администрации.

U.S. Army Американский солдат в Афганистане

«То выводили войска, то вновь оставляли, при этом концепции, внешнеполитической доктрины, военной доктрины просто нет. Я думаю, что именно этим объясняется то, что никакого отчёта по мандату Совета Безопасности ООН, который был выдан США и коалиции, которую они возглавляли в своё время много лет назад, нет», — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что не было проведено необходимого мониторинга тех задач, которые были поставлены и тех задач, которые стоят. Соответственно, по её словам, американской администрации не в чем отчитываться перед СБ ООН. При этом изменение американского контингента и его передислокация постоянно происходят.

«Это то, что, на мой взгляд, является абсолютно недопустимым в сегодняшних международных отношениях, но, к сожалению, это происходит, и не только в отношении Афганистана. Поэтому оценивать конкретные шаги по увеличению контингента без наличия чёткой концепции, без того, что там будет делаться — невозможно. Потому что, по большому счету, это действия в никуда. Они не имеют ни цели, ни стратегии. Мы считаем, что это контрпродуктивно», — резюмировала Мария Захарова.

Напомним, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джиму Меттису полномочия по увеличению числа американских войск в Афганистане на 3000−5000 человек.