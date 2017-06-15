«Экономический рост в России стал реальностью»
Москва, 15 июня, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что российская экономика перешла к периоду роста и, тем более, заявление министра экономики, представляется сегодня весьма смелыми. Ведь реальные доходы пока продолжают падать, и президент отметил этот фактор как один из экономических вызовов, который надо преодолевать, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.
«Цена на нефть недостаточно стабильна и уже приближается к уровню в $45 за баррель, а рост ВВП в течение трех последних кварталов был вызван длительным ослаблением рубля в 2014-начале 2016 года и происходил в тех отраслях, где работает фактор импортозамещения», — сказала эксперт.
«Действительно, такие факторы представляют риск для роста, однако есть и иные, позволяющие говорить о том, что в экономике есть тенденция к восстановлению. В частности, ее показателем является рост инвестиций в основной капитал на 2,3% за первые четыре месяца при том, что экономика в целом растет на 0,7%. Рост инвестиций в реальный сектор является фактором будущего роста ВВП, и особо важно, что значительная часть государственных и частных инвестиций направляется в несырьевые отрасли — машиностроение, ВПК, производство товаров длительного пользования. Это особо важно, учитывая, что у государства есть задача диверсификации экспортных доходов бюджета», — пояснила Мильчакова.
По ее мнению, «прогноз правительства о росте российского ВВП на 2% в 2017 году выполним, и, более того, при восстановлении цены на нефть выше $55 за баррель даже может быть превышен».
«Что касается предположения о том, что Россию ждет длительный период экономического роста, то не исключено, что оно может оказаться не таким уж и теоретическим. Санкции против нефтегазового сектора России, которые, по всей видимости, будут ужесточены Конгрессом США, могут привести к тому, что Россия будет меньше инвестировать в разработку новых месторождений нефти и газа», — считает Мильчакова.
«Но в долгосрочном периоде, если предположить, что санкции сохранятся надолго, примерно через 5−6 лет мировая нефтегазовая отрасль почувствует на себе последствия этих санкций в виде естественного сокращения добычи углеводородов и последующей за ним новой волны роста цены на нефть и газ. Высокие цены на углеводороды будут способствовать и экономическому росту в России, причем, будучи уже не единственным драйвером роста. Другими важнейшими драйверами должны стать повышение производительности труда и развитие высокотехнологического сектора экономики, а последнее весьма актуально сегодня в условиях санкций», — отметила эксперт.
«Хотя и не без некоторых оговорок, но экономический рост в России стал реальностью. И падающие сегодня цены на нефть ему не помеха, а новая возможность для диверсификации экономики», — высказала свое мнение эксперт.
Напомним, 15 июня в ходе прямой линии с народом российский президент Владимир Путин заявил, что российская экономика перешла к периоду роста, и в настоящее время можно говорить о том, что «кризис преодолен». В качестве аргумента президент привел рост российского ВВП в течение трех кварталов подряд и рекордно низкий уровень годовой инфляции в стране, составляющий 4,1%. А ранее с похожей точкой зрения выступил в интервью глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, заявивший, что ожидает в России «длительную волну роста».
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