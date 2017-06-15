Москва, 15 июня, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что российская экономика перешла к периоду роста и, тем более, заявление министра экономики, представляется сегодня весьма смелыми. Ведь реальные доходы пока продолжают падать, и президент отметил этот фактор как один из экономических вызовов, который надо преодолевать, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Цена на нефть недостаточно стабильна и уже приближается к уровню в $45 за баррель, а рост ВВП в течение трех последних кварталов был вызван длительным ослаблением рубля в 2014-начале 2016 года и происходил в тех отраслях, где работает фактор импортозамещения», — сказала эксперт.

«Действительно, такие факторы представляют риск для роста, однако есть и иные, позволяющие говорить о том, что в экономике есть тенденция к восстановлению. В частности, ее показателем является рост инвестиций в основной капитал на 2,3% за первые четыре месяца при том, что экономика в целом растет на 0,7%. Рост инвестиций в реальный сектор является фактором будущего роста ВВП, и особо важно, что значительная часть государственных и частных инвестиций направляется в несырьевые отрасли — машиностроение, ВПК, производство товаров длительного пользования. Это особо важно, учитывая, что у государства есть задача диверсификации экспортных доходов бюджета», — пояснила Мильчакова.

По ее мнению, «прогноз правительства о росте российского ВВП на 2% в 2017 году выполним, и, более того, при восстановлении цены на нефть выше $55 за баррель даже может быть превышен».

«Что касается предположения о том, что Россию ждет длительный период экономического роста, то не исключено, что оно может оказаться не таким уж и теоретическим. Санкции против нефтегазового сектора России, которые, по всей видимости, будут ужесточены Конгрессом США, могут привести к тому, что Россия будет меньше инвестировать в разработку новых месторождений нефти и газа», — считает Мильчакова.

«Но в долгосрочном периоде, если предположить, что санкции сохранятся надолго, примерно через 5−6 лет мировая нефтегазовая отрасль почувствует на себе последствия этих санкций в виде естественного сокращения добычи углеводородов и последующей за ним новой волны роста цены на нефть и газ. Высокие цены на углеводороды будут способствовать и экономическому росту в России, причем, будучи уже не единственным драйвером роста. Другими важнейшими драйверами должны стать повышение производительности труда и развитие высокотехнологического сектора экономики, а последнее весьма актуально сегодня в условиях санкций», — отметила эксперт.

«Хотя и не без некоторых оговорок, но экономический рост в России стал реальностью. И падающие сегодня цены на нефть ему не помеха, а новая возможность для диверсификации экономики», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, 15 июня в ходе прямой линии с народом российский президент Владимир Путин заявил, что российская экономика перешла к периоду роста, и в настоящее время можно говорить о том, что «кризис преодолен». В качестве аргумента президент привел рост российского ВВП в течение трех кварталов подряд и рекордно низкий уровень годовой инфляции в стране, составляющий 4,1%. А ранее с похожей точкой зрения выступил в интервью глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, заявивший, что ожидает в России «длительную волну роста».

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