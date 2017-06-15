Москва, 15 июня, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин рассказал о причинах назначений новых губернаторов — многие сами поставили вопрос о том, чтобы сменить род деятельности, а где-то жители регионов сами захотели перемен.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Во многих местах уже подошел срок для губернаторов, многие из них уже отработали более 10 или даже больше лет, и, честно говоря, сами уже поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы. Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс», — отметил Путин в ходе прямой линии.

«Результаты любых выборов — аванс, который дается руководителю любого уровня на высоком посту», — сказал он.

«Справляются или не справляются? Должны справляться, у них для этого есть все, несмотря на то, что все они, как правило, люди достаточно молодые, тем не менее у них есть большой опыт государственной работы и жизненный опыт, и, кроме того, можно, конечно, на них все что угодно свалить, там не все просто в регионах и с финансами, в этом смысле Федерация пока помогает, подставляет плечо для решения, кстати говоря, вот этих вопросов социального характера, выравнивания заработной платы», — сказал президент.