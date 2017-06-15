Генпрокурор поручил проверить обращение к президенту из Ставрополья
Москва, 15 июня, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка поручил прокурору Ставропольского края провести проверку после видеообращения жительницы села Краснокумского к президенту страны Владимиру Путину во время «Прямой линии», сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Региональное ведомство проверит исполнение законодательства органами власти региона при ликвидации последствий наводнения в селе Краснокумском.
Больше всего внимания будет уделено вопросу выплаты компенсаций пострадавшим от паводка.
Если подтвердятся претензии жительницы Ставрополья к региональным и муниципальным властям, Чайка поручил «незамедлительно принимать меры реагирования в отношении виновных лиц».
Генпрокурор РФ взял ход и результаты этой проверки под личный контроль.
Напомним, во время «Прямой линии с президентом» Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ проверить обращение жительницы села Краснокумского Валентины Саковской, которая пожаловалась президенту, что жители села не могут получить компенсации.
Читайте также: Ставрополь: Владимир Владимирович, где деньги?
«Федерация свои деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хотел задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу, где деньги?», — обратился к главе Ставрополья Владимир Путин.
После этого вопроса, ряд СМИ и блогеры поторопились отправить губернатора Ставрополья в отставку. Пресс-служба губернатора заявления об отставке категорически опровергает. Одновременно губернатор разбирается на месте в сложившейся ситуации в селе Краснокумском.