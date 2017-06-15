Москва, 15 июня, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка поручил прокурору Ставропольского края провести проверку после видеообращения жительницы села Краснокумского к президенту страны Владимиру Путину во время «Прямой линии», сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Региональное ведомство проверит исполнение законодательства органами власти региона при ликвидации последствий наводнения в селе Краснокумском.

Больше всего внимания будет уделено вопросу выплаты компенсаций пострадавшим от паводка.

Если подтвердятся претензии жительницы Ставрополья к региональным и муниципальным властям, Чайка поручил «незамедлительно принимать меры реагирования в отношении виновных лиц».

Генпрокурор РФ взял ход и результаты этой проверки под личный контроль.

Напомним, во время «Прямой линии с президентом» Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ проверить обращение жительницы села Краснокумского Валентины Саковской, которая пожаловалась президенту, что жители села не могут получить компенсации.

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«Федерация свои деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хотел задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу, где деньги?», — обратился к главе Ставрополья Владимир Путин.

После этого вопроса, ряд СМИ и блогеры поторопились отправить губернатора Ставрополья в отставку. Пресс-служба губернатора заявления об отставке категорически опровергает. Одновременно губернатор разбирается на месте в сложившейся ситуации в селе Краснокумском.