Дамаск, 15 июня, 2017, 15:11 — ИА Регнум.

Правительственные войска Сирии развивают наступление на последний оставшийся в руках террористов город в провинции Хомс, сообщает Associated Press.

Abkhazian Network News Agency Солдаты сирийской правительственной армии

По данным оппозиционных мониторинговых организаций, а также официальных СМИ, войска правительства Сирии и их союзники подошли на 25 км к городу Сухна, удерживаемому боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с мая 2015 года.

По данным государственного агентства САНА, войскам страны удалось захватить так называемый Аракский треугольник, который соединяет города Сухна и Арак с крупной станцией прокачки нефти.