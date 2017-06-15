Москва, 15 июня, 2017, 15:20 — ИА Регнум. На прямую линию с президентом РФ поступил вопрос о доступности медицины жительницей города Апатиты Мурманской области Дарьи Стариковой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мне 24 года. У меня диагностировали рак четвертой стадии. Но в связи с тем, что ране мне был поставлен остеохондроз, мое время в лечение было упущено. Мне лечили спину, делали уколы, массажи, что привело к больнице. Уже там мне поставили диагноз — рак. Владимир Владимирович, у нас не хватает узких специалистов, благодаря которым можно было бы ставить диагнозы, помогите», — рассказала Дарья Старикова.

Она отметила, что в городе из бывшей больницы остался только «приёмный покой», а больные в карете скорой помощи просто не доезжают, чтобы получит медицинскую помощь, умирают по пути. Не за себя прошу — за весь город, подчеркнула она.

Владимир Путин, отвечая на этот вопрос затронул очень личную тему.

«Я не распространяюсь о своих личных делах, но могу сказать — тоже самое произошло с моим отцом. Его долго лечили от болей в спине. Мне мама сказала, что отец по ночам кричит от боли, и я его перевел в другую больницу. И даже на этой стадии, а дело было давно, для его лечения нашли эффективные средства. Он ушел из жизни не по той болезни, что ему была диагностирована. Поэтому, Дарья, не теряйте надежду, я постараюсь помочь тебе лично», — ответил Путин.

Также президент страны пообещал разобраться с вопросом о строительстве нового корпуса больницы в городе Апатиты.