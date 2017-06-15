Владивосток, 15 июня, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Юный житель приморского города Находка Андрей в ходе «Прямой линии» спросил у Владимира Путина как жить людям, которые вынуждены дышать угольной пылью из порта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Угольную пыль несет из порта на город. Как нам теперь жить?», — спросил Андрей у президента.

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Владимир Путин пообещал поручить соответствующим структурам «изучить ситуацию».

«Ничего хорошего в этом нет. Надо посмотреть, как организована работу в порту. Так сложилось исторически. Давайте посмотрим, кому принадлежит этот порт и как там организована работа. Постараемся отреагировать таким образом, чтобы людям и экологии ущерб был минимизирован. Андрюш, мы с тобой вместе посмотрим», — ответил глава государства.

Президент верно отметил, так действительно сложилось исторически: 22 старых порта ДФО, построенных еще в советское время, взялись перегружать уголь. Порты строились не под уголь — их создавали под генеральные грузы, под лес, под рыбу. Но рынок сегодня диктует иные условия. Российский уголь востребован в странах АТР — в Китае, Японии, Южной Корее, Малайзии и других.

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Портам ДФО старой, советской постройки нужна масштабная программа модернизации. Над этим сегодня работают многие российские ученые. В частности, заведующая кафедрой ЮНЕСКО профессор ТОГУ, видный российский эколог Надежда Христофорова готовит к изданию учебник, в котором будет обобщен передовой опыт ведущих российских компаний по безопасной добыче и перевалке угля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта жители Находки написали обращение на имя президента РФ Владимира Путина с последней надеждой, что ему удастся решить угольную проблему. Общественники уверены, что чиновники защищают интересы стивидоров, пока стивидоры гонятся за прибылью, забыв о людях и экологии. Народ, помимо всего прочего, просит главу государства обязать стивидоров возместить причинённый окружающей среде вред.