Ребенок из Приморья спросил у Путина про угольную пыль из порта Находка
Владивосток, 15 июня, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Юный житель приморского города Находка Андрей в ходе «Прямой линии» спросил у Владимира Путина как жить людям, которые вынуждены дышать угольной пылью из порта, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Угольную пыль несет из порта на город. Как нам теперь жить?», — спросил Андрей у президента.
Читайте также: «Людей дурить-то не надо» — Миклушевский об угольной проблеме Находки
Владимир Путин пообещал поручить соответствующим структурам «изучить ситуацию».
«Ничего хорошего в этом нет. Надо посмотреть, как организована работу в порту. Так сложилось исторически. Давайте посмотрим, кому принадлежит этот порт и как там организована работа. Постараемся отреагировать таким образом, чтобы людям и экологии ущерб был минимизирован. Андрюш, мы с тобой вместе посмотрим», — ответил глава государства.
Президент верно отметил, так действительно сложилось исторически: 22 старых порта ДФО, построенных еще в советское время, взялись перегружать уголь. Порты строились не под уголь — их создавали под генеральные грузы, под лес, под рыбу. Но рынок сегодня диктует иные условия. Российский уголь востребован в странах АТР — в Китае, Японии, Южной Корее, Малайзии и других.
Читайте также: Уголь еще долго будет оставаться самым востребованным топливом на планете» — экологи
Портам ДФО старой, советской постройки нужна масштабная программа модернизации. Над этим сегодня работают многие российские ученые. В частности, заведующая кафедрой ЮНЕСКО профессор ТОГУ, видный российский эколог Надежда Христофорова готовит к изданию учебник, в котором будет обобщен передовой опыт ведущих российских компаний по безопасной добыче и перевалке угля.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта жители Находки написали обращение на имя президента РФ Владимира Путина с последней надеждой, что ему удастся решить угольную проблему. Общественники уверены, что чиновники защищают интересы стивидоров, пока стивидоры гонятся за прибылью, забыв о людях и экологии. Народ, помимо всего прочего, просит главу государства обязать стивидоров возместить причинённый окружающей среде вред.