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«Людей дурить-то не надо» — Миклушевский об угольной проблеме Находки

Экономика

Стивидорам предложили три варианта: подчиниться, разориться или уйти

Находка, Приморский край, 28 апреля 2017, 06:20 — REGNUM  Компаниям, которые сегодня переваливают уголь в приморском городе Находка, придётся выбирать: строить защитные сооружения, платить штрафы или закрывать бизнес. Такое заявление сегодня, 28 апреля, сделал губернатор Владимир Миклушевский, выступая с ежегодным отчётом перед краевым парламентом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Проблема действительно существует, я к трём стивидорам заехал — там ужас, конечно», — признался глава Приморья.

Первое мероприятие в рамках плана по улучшению экологической ситуации в Находке уже, по данным Владимира Миклушевского, сделано — дождевальные установки работают. Однако они стопроцентно эффективными не являются.

Стивидорам поручили также установить ветрозащитные и пылезащитные экраны, однако губернатор добавил, что срок их установки «подольше».

Наиболее эффективной мерой является возведение ангаров, внутри них и происходит перевалка угля. Проблема заключается в том, что подходят такие укрытия исключительно для специализированных портов, то есть только таких, которые занимаются исключительно углём.

Ещё один механизм — специальные регистрирующие устройства, которые измеряют уровень пыли в воздухе.

«Сегодня ведь что происходит? Давайте будем откровенными. Я на совещании спросил одного из стивидоров, как часто он берёт пробы воздуха. Раз в квартал. Что смеяться? Понятно, что найдут время, когда не переваливают, возьмут воздух, и всё будет хорошо, — прокомментировал Миклушевский. — Людей дурить-то не надо. Договорились, что построим за свой счёт систему анализаторов воздуха, они будут работать в круглосуточном режиме, онлайн, выдавать данные в интернет, чтобы все могли их видеть».

«В принципе экологическое законодательство России достаточно жёсткое, там разориться можно на одних только штрафах, поэтому стивидор будет выбирать: или строить защитное сооружение, или штрафы платить, или не переваливать уголь. Потому что мы точно не дадим возможность травить людей», — заключил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта жители Находки написали обращение на имя президента РФ Владимира Путина с последней надеждой, что ему удастся решить угольную проблему. Общественники уверены, что чиновники защищают интересы стивидоров, пока стивидоры гонятся за прибылью, забыв о людях и экологии. Народ, помимо всего прочего, просит главу государства обязать стивидоров возместить причинённый окружающей среде вред.

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