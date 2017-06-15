Москва, 15 июня, 2017, 14:32 — ИА Регнум.

В ходе «Прямой линии с президентом РФ» Владимир Путин рассказал о том, как в России будет развиваться сеть внутрирегиональных авиамаршрутов. С вопросом к главе российского государства обратился работник международной воздушной гавани Ростова-на-Дону Александр Серов.

Pixabay.com Самолёт в небе

Вопрос ростовчанина предварило приглашение российского лидера на открытие аэропортного комплекса «Платов» в декабре 2017 года.

Затем рстовчанин посетовал на то, что многие жители страны не имеют возможности осуществить прямой перелёт между городами, вынужденно совершая пересадку через московские аэропорты.

«Будет ли планироваться расширение внутрирегиональной маршрутной сети?» — задал вопрос Серов.

Владимир Путина назвал эту проблему одним из самых острых вопросов с точки зрения единства территорий. По его словам, граждане должны иметь возможность передвигаться напрямую.

«В начале 90-х эта сеть развалилась. Сейчас мы работаем над тем, чтобы восстановить эту базу. Особенно проблема ощущается на Дальнем Востоке, в Сибири, где большие расстояния», — отметил президент.

По его мнению, экономика межрегиональных перелетов очень слабая и её приходится дотировать. Но между тем создана сеть казённых предприятий для организации внутрирегиональных перевозок. Второй вопрос заключен в расширении аэропортной системы. Всего в России 232 аэропорта, и их сеть будет увеличиваться.

Ещё один вопрос, который предстоит решить, — наполнение воздушных гаваней техникой. Для внутренних рейсов нужны маленькие самолеты, как, например, Ил.

«Будем работать над тем, чтобы обеспечить решение этой чрезвычайно важной задачи», — резюмировал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1,5 года назад жители Ростовской области, обращаясь к Путину о сохранении нынешнего международного аэропорта, предложили развивать малую авиацию.

«Понятно, что если будет построен новый аэропорт, то он сможет принимать все существующие типы лайнеров, и необходимость в старом для крупных пассажироперевозок отпадёт сама собой. Но как же можно забывать о малой авиации?! Ведь ещё совсем недавно в СССР было нормой осуществлять полёты между городами внутри регионов на тех же АН-2. Ведь это же повод сделать рывок в сторону малой авиации», — высказал свое мнение тогда Игорь Филонов.