Новосибирск, 15 июня, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Бизнесмену из Новосибирска удалось задать вопрос Владимиру Путину во время прямой линии с главой государства. Александр Кычаков, который строит жилые микрорайоны, пожаловался президенту на финансирование малого бизнеса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Новосибирец рассказал, что он, как представитель бизнеса, сталкивается постоянно с одной проблемой — фактическая ставка по кредитам юрлицам резко отличается от декларируемой банковским сектором.

«При декларируемых ставках банковским сектором в 11−12%, путем дополнительных накруток на открытие кредитных линий, на поддержание лимитов, на какие-то ограничения, фактическая ставка, в нашем конкретном случае, составила 19% годовых, 18,75%. С такими ставками мы новую экономику не построим и у бизнеса нет такой, к сожалению, рентабельности, как нам бы хотелось», — отметил Александр Кычаков.

У президента новосибирец спросил, докладывают ли министры главе государства о реальном положении дел с финансированием малого и среднего бизнеса.

«И планируется ли сделать с этим что-то кардинальное, с уровнем процентных ставок и все-таки подойти к решению проблемы обеспечения доступа и роста финансирования?» — поинтересовался представитель бизнеса.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что озвученная новосибирцем проблема — уровень ставки, доступность кредитов — «одна из ключевых проблем».

«Конечно, уровень ставки всегда соответствует уровню развития экономики. Это одна из ключевых вещей, которая влияет на макроэкономическую стабильность в стране. Мы от инфляции должны были плясать, которая скакнула до 19,9%. Чтобы не разрушить экономику, Центробанк вынужден был поднять эту ставку, но постепенно он ее снижает. И сейчас она 12,5%. За ней снижаются и ставки коммерческих банков», — напомнил глава государства, отметив, что Центробанк «обещал, что в этом году объемы финансирования со стороны коммерческих банков будут увеличены где-то до 6%».

Но в реальности, по словам президента, происходит следующее: средневзвешенная ставка для юридических лиц, для бизнеса — 11,5%. Владимир Путин допустил, что представителям малого бизнеса предоставляют кредиты и под более высокую ставку.

«11,5% — это усредненная, средневзвешенная. Мы вынуждены от чего-то отталкиваться. Это усредненная средневзвешенная ставка о чем говорит? Вот для клиентов, которые считаются стабильными, хорошими, надежными, с проверяемой экономикой, с хорошей кредитной историей, для них кредиты выдаются и под меньшую ставку. А для тех, за кем большие риски, банки коммерческие, конечно, повышают ставки. Для юрлиц — это 11,5%, а для физлиц — 15,5%. Хотя количество ипотечных кредитов растет, с применением всех элементов поддержки кредитования. Я очень рассчитываю, что Центробанк и дальше будет так аккуратно действовать, но действовать в направлении снижения ключевой ставки», — подчеркнул глава государства.

Осторожность Центробанка Владимир Путин объяснил тем, что «к сожалению, до сих пор наша экономика зависит от продажи углеводородного сырья: нефти и газа, цена газа зависит от цены нефти».

«Вот она недавно подросла выше 50%, а сегодня уже 48%, по-моему. И Центробанк исходит из того, что если она сдвинется в другую, меньшую, сторону, тогда ему не придется корректировать эту ключевую ставку резко. Потому что главное для нас сегодня, не ключевая ставка, а чтобы она резко не менялась. Стабильность национальной валюты, стабильность рубля нам надо обеспечить. И в этом смысле Центробанк действует очень аккуратно. Можно его критиковать, но я пытаюсь объяснить логику действий банка, но и она тоже заслуживает уважения. Но малый бизнес, вне всякого сомнения, должен получать поддержку. Я сейчас не буду перечислять все инструменты поддержки малого бизнеса, вы наверняка это знаете, нужно совершенствовать эти инструменты, но и, конечно, побуждать банковскую систему действовать более агрессивно. Надо иметь ввиду, что прибыль коммерческих банков растет, и сегодня она достигла достаточно серьезной цифры — свыше 650 млрд рублей. А объемы кредитования так и не увеличиваются. Для юридических лиц эти объемы увеличились только на 0,7%, чуть больше для физических лиц, но этого не достаточно», — привел данные президент.

Владимир Путин указал, что «будем вместе работать, но работать аккуратно, чтобы не раскачать макроэкономику — это по сути база, фундамент развития всей нашей финансовой и экономической системы».

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным стартовала сегодня, 15 июня, в 12:00 (мск). Она проводится уже в 15-й раз.