Орел, 15 июня, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Почему федеральным льготникам не выдают лекарства в полном объеме и почему они вынуждены добиваться этого через суды — такой вопрос на прямой линии с Владимиром Путиным 15 июня задала жительница Орла.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я не могу получить жизненно необходимые препараты на протяжении шести месяцев. Обращалась к губернатору, в облздрав. В ответ я слышу лишь одно: что федеральному льготнику начисляют 807,22 рубля и они не могут нас обеспечить на эту сумму».

Президент Владимир Путин назвал ситуацию крайне странной, подчеркнув, что федерация в полном объеме обеспечивает финансирование на приобретение этих лекарств.

«Мы проверим, что они могут обеспечить, что не смогут, — сказал президент. — Могут быть сбои с тендером, закупками, но денег на все должно хватать. Я вам обещаю — мы это проверим».

Также жительница Орла попросила президента рассмотреть вопрос обеспечения транспортировки больных на гемодиализ — туда и обратно.

«Это очень чувствительное и очень важное дело, постараемся решить», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в марте тревогу забила региональная прокуратура: около 100 жителей Орловской области, больных онкологией, не получали вовремя обезболивающие препараты. 31 человеку с таким диагнозом и вовсе медики отказали в назначении лекарств, снимающих боль. Это выяснилось при проверке работы облздрава.

Тогда прокуратура внесла представление заместителю председателя правительства Орловской области Сергею Ступину. Однако, судя по жалобе на прямую линию президента, за прошедшие два с половиной месяца ситуация так и не изменилась.

Проблемы с обеспечением жителей Орловской области льготными лекарствами в 2014—2015 годах привели к смене руководителя департамента здравоохранения.