Астана, 15 июня, 2017, 13:58 — ИА Регнум. АО «Народный Банк Казахстана» подписал договор купли-продажи с крупным акционером АО «Казкоммерцбанк» Кенесом Ракишевым о приобретении 86,09% простых акций за покупную цену в размере 1 казахстанский тенге (0,18 руб.). Также подписан договор купли-продажи с еще одним акционером банка — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» — о приобретении 10,72% простых акций также за покупную цену в размере 1 казахстанский тенге (0,18 руб.). Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба Народного банка Казахстана.

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«Подписание договоров с господином Ракишевым и «Самрук-Казына» следует за подписанием 2 июня 2017 года Рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан (в лице Министерства финансов Республики Казахстан), Национальным банком Республики Казахстан, фондом «Самрук-Казына», АО «Фонд проблемных кредитов», АО «БТА Банк», «Казкоммерцбанком», господином Ракишевым и Народным Банком, о чём было объявлено ранее«, — поясняют в «Народном банке».

Отмечается, что завершение сделки ожидается в третьем квартале 2017 года, крайний срок — 31 декабря 2017 года.

«По завершении сделки Halyk Group сможет стать лидирующей финансовой группой в казахстанском финансовом секторе, занимающей ключевые позиции во всех клиентских сегментах, с укрупнённой сетью филиалов, банкоматов и POS-терминалов, предоставляющей полную линейку продуктов и услуг в банковском, страховом и брокерском сегментах, а также в сегменте управления активами», — отмечают в «Народном банке».

По сообщению «Народного банка», завершение сделки предполагает выполнение ряда предварительных условий, которые среди прочего включают следующие пункты:

приобретение Фондом проблемных кредитов ряда активов и займов у «БТА Банка»;

погашение «БТА Банком» задолженности перед «Казкоммерцбанком» в пределах 2,4 триллиона тенге (432,43 миллиарда рублей);

приобретение Кенесом Ракишевым простых акций (в том числе, в форме глобальных депозитарных расписок, выпущенных в отношении простых акций), которыми в настоящее время владеют Qazaq Financial Group, Нуржан Субханбердин и Центрально-Азиатская инвестиционная компания;

и Центрально-Азиатская инвестиционная компания; получение стандартных регуляторных одобрений от соответствующих регуляторных органов в Казахстане и определенных иных юрисдикциях.

Ожидается, что после выполнения предварительных условий, «Народный банк» осуществит докапитализацию «Казкоммерцбанка» на сумму 185 миллиардов тенге (33,33 миллиарда рублей). Докапитализация будет проведена в дополнение к оплачиваемой покупной цене за приобретаемые пакеты простых акций в соответствии с регуляторными требованиями, установленными Национальным банком Республики Казахстан. Это позволит привести коэффициент достаточности собственного капитала (К1−2) «Казкоммерцбанка» в соответствие с теми значениями, которые поддерживаются сопоставимыми казахстанскими банками. Что касается источников средств, то ожидается, что «Народный Банк» профинансирует докапитализацию «Казкоммерцбанка» из собственных средств.

Председатель Правления «Народного Банка» Умут Шаяхметова считает, что сделка поможет оздоровить банковскую систему Казахстана:

«Данная сделка является знаковой для всего казахстанского финансового сектора, она позволит очистить и оздоровить банковскую систему РК, создать крупную финансовую группу, способную не только конкурировать с другими банками в Казахстане, но и расширять свое присутствие за пределами страны, чтобы отвечать на новые вызовы в рамках вступления нашей страны в ВТО. Для Halyk Group всегда остается приоритетом обеспечить наших клиентов надежностью их вложений, предоставить широкую линейку продуктов и услуг, и, в целях удовлетворенности наших инвесторов и акционеров, работать над повышением акционерной стоимости группы. Мы будем концентрировать наши усилия на клиентах как «Народного Банка», так и «Казкоммерцбанка», и внедрять лучшие практики, используемые в каждом из банков», — сказала она.

Напомним, Народный банк и Казкоммерцбанк 2 марта 2017 года заключили Меморандум о взаимопонимании в отношении потенциальной сделки.

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Напомним также, 12 июня Национальный банк Казахстана подписал два Постановления — «О выдаче Акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» разрешения на приобретение дочерней организации — Акционерного общества «Казкоммерцбанк», а также «О выдаче Акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» согласия на приобретение статуса банковского холдинга Акционерного общества «Казкоммерцбанк».

АО «Народный банк Казахстана» — ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, малый и средний бизнес и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. «Народный Банк» имеет листинг на Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 года и на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года. «Народный Банк» имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть: 506 филиалов и отделений по стране. «Народный Банк» также работает в Грузии, Киргизии и России.

На 1.04.2017г. банк имел следующие показатели:

уставный капитал — 40,63 миллиардов тенге (7,37 миллиардов рублей);

собственный капитал — 709,68 миллиардов тенге (128,80 миллиардов рублей);

совокупные активы — 5 201,15 миллиардов тенге (943,95 миллиардов рублей);

чистая прибыль — 38,48 миллиардов тенге (6,98 миллиардов рублей).

АО «Казкоммерцбанк» на 1.01.2017г. имел следующие аудированные финансовые показатели: