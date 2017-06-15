Москва, 15 июня, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ проверить использование средств, выделенных из федерального бюджета для помощи пострадавшим от майского паводка.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Федерация свои деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хочу задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу, где деньги?», — обратился к главе Ставрополья Владимир Путин, отвечая во время «Прямой линии с президентом» на вопрос жительницы села Краснокумского, оказавшегося в зоне паводка.

Жительница села, мать трех детей Валентина Саковская, пожаловалась президенту, что после двух недель после паводка, разрушившего ее дом, она не только не получила компенсаций, но и должна заплатить 6 тыс. рублей в архитектурное ведомство, чтобы к ней в дом пришла оценочная комиссия. Еще 1,8 тыс. она должна отдать в МФЦ для оформления документов.

«То, что вы сказали, очень странно. Не укладывается в голове», — прокомментировал вопрос президент России.

«То, что с вас пытаются собрать какие-то деньги, архитектурные ведомства или за получение каких-то справок, — это полная чушь. Должны быть выплачены 10 тыс. на прямую оперативную поддержку, 50 тыс. за частичную утрату имущества, 100 тыс. за полную утрату. Все остальные справки должны собираться муниципальными, городскими или региональными властями бесплатно, без того, чтобы перекладывать эту нагрузку на вас», — заявил Владимир Путин.

Он выразил надежду, что уже сегодня, 15 июня, глава Ставрополья Владимир Владимиров отправится в село Краснокумское, где на месте разберется в ситуации.

Отметим, что паводок на Ставрополье, произошедший с 24 мая 2017 года, подтопил 29 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях. Более 2 тыс. домов оказались под водой с населением около 6,7 тыс. человек. Пострадали дороги и поля. В селе Краснокумское подтопленными оказались около 400 домов.

Власти региона сообщили, что компенсации получили уже около 12 тыс. семей. Накануне губернатор потребовал от муниципальных властей ускорить процесс оценки ущерба.