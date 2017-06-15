Москва, 15 июня, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Законопроект о распространении практики «дальневосточного гектара» на всю Россию уже находится на обсуждении Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

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Парламентарий напомнил, что соответствующая законопроект депутаты фракции ранее внесли в Госдуму в декабре 2015 года

«Отдельно хочу отметить вопрос о расширении программы «дальневосточного гектара» на всю страну. С аналогичным предложением изначально выступала наша партия. В ходе «прямой линии» президент сказал, что идея правильная, фактически поддержал нашу инициативу. Можно надеяться, что после отработки системы на Дальнем Востоке, эту очень нужную и позитивную программу действительно распространят на территорию всей России», — отметил Миронов.

Президент России Владимир Путин назвал правильной идею распространить программу «дальневосточного гектара» на всю страну, но при этом отметил, что сначала необходимо отработать ее на Дальнем Востоке.

«Пригодных земель в России достаточно. Одних только сельхозугодий, не использованных по назначению, свыше 43 млн гектаров. Это огромные, просто колоссальные земельные запасы», — сказал Путин в ходе прямой линии.