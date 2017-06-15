Бухарест, 15 июня, 2017, 13:24 — ИА Регнум. В Румынии разгорается правительственный кризис. Как передает корреспондент ИА REGNUM, поводом для этого стал конфликт между премьер-министром Сорином Гриндяну и руководством правящей Социал-демократической партии (СДПР), выдвинувшей его на этот пост.

Pixabay.com Массовая отставка

СДПР потребовала от Гриндяну уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новое правительство. Когда он отказался, социал-демократы и их союзники по коалиции — Альянс либералов и демократов — лишили его политической поддержки, и все министры, представляющие эти партии в правительстве ушли в отставку.

Гриндяну заявил, что подаст в отставку, когда ему подберут преемника из числа социал-демократов, кандидатуру которого одобрит президент страны Клаус Йоханнис.

Йоханнис является политическим оппонентом Социал-демократической партии, и ранее он отклонил кандидатуру лидера СДПР Ливиу Драгни на пост премьера по причине того, что тот ранее был приговорен к двум годам условно за коррупцию. Однако амбиций стать премьером Драгня не оставил, и не исключено что именно его кандидатуру социал-демократы планировали снова выдвинуть вместо Гриндяну.