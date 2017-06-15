Казань, 15 июня, 2017, 13:36 — ИА Регнум.

В рамках прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос жителей подмосковной Балашихи, в качестве примера решения мусорной проблемы привёл Татарию, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Президент отметил, что эта японская технология позволит решать ряд проблем, связанных со свалками.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Сегодня, 15 июня, финиширует второй этап конкурсного отбора компаний для строительства мусоросжигательных заводов Казани, Москвы и Подмосковья. Известно, что на татарский проект подана одна заявка, а на московские проекты претендуют три компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты общественного движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани» записали видеообращение для «Прямой линии с Владимиром Путиным» с просьбой не строить завод.

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Добавим, строительство мусоросжигательных заводов является составной частью приоритетного проекта «Чистая страна», принятого в конце декабря 2016 года. Казанский завод активно лоббирует компания «РТ-Инвест», которая подконтрольна госкорпорации «Ростех».

Предполагаемая мощность казанского завода — 550 тыс. тонн отходов в год. При сжигании мусора будут образовываться энергия и тепло, а оставшуюся от переработки золу планируют направлять на дорожное строительство. По данным из документации к проекту «Чистая страна», за счёт реализации инициатив к 2023 году в Казани будут достигнуты «нулевые захоронения» отходов и одновременно будут получать 2,68 млрд КВт⋅ч электроэнергии ежегодно.

Стартовая стоимость проекта в Казани — 30 млрд рублей. Известно, что разрешение на строительство компания-победитель должна получить не позднее 21 октября 2017 года. Завершить строительно-монтажные работы должны не позднее конца января 2021 года, а выйти на проектную мощность — до 1 января 2022 года.