Владимир Путин привёл татарский «мусорный» завод в пример Подмосковью
Казань, 15 июня, 2017, 13:36 — ИА Регнум.
В рамках прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос жителей подмосковной Балашихи, в качестве примера решения мусорной проблемы привёл Татарию, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Президент отметил, что эта японская технология позволит решать ряд проблем, связанных со свалками.
Сегодня, 15 июня, финиширует второй этап конкурсного отбора компаний для строительства мусоросжигательных заводов Казани, Москвы и Подмосковья. Известно, что на татарский проект подана одна заявка, а на московские проекты претендуют три компании.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты общественного движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани» записали видеообращение для «Прямой линии с Владимиром Путиным» с просьбой не строить завод.
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Добавим, строительство мусоросжигательных заводов является составной частью приоритетного проекта «Чистая страна», принятого в конце декабря 2016 года. Казанский завод активно лоббирует компания «РТ-Инвест», которая подконтрольна госкорпорации «Ростех».
Предполагаемая мощность казанского завода — 550 тыс. тонн отходов в год. При сжигании мусора будут образовываться энергия и тепло, а оставшуюся от переработки золу планируют направлять на дорожное строительство. По данным из документации к проекту «Чистая страна», за счёт реализации инициатив к 2023 году в Казани будут достигнуты «нулевые захоронения» отходов и одновременно будут получать 2,68 млрд КВт⋅ч электроэнергии ежегодно.
Стартовая стоимость проекта в Казани — 30 млрд рублей. Известно, что разрешение на строительство компания-победитель должна получить не позднее 21 октября 2017 года. Завершить строительно-монтажные работы должны не позднее конца января 2021 года, а выйти на проектную мощность — до 1 января 2022 года.